В команді Байдена вважають, що це могло б послати важливий дипломатичний сигнал.

Колишній кандидат в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон може отримати посаду в адміністрації Джо Байдена. Зокрема, в приватних розмовах у Вашингтоні обговорюють її можливе призначення на роль посла США в ООН.

Про це пише Washington Post з посиланням на поінформоване джерело.

"Логіка такого кроку полягає в тому, що так Байден зможе підкреслити важливість посади для його адміністрації. А призначення Клінтон підніме престиж самого ООН в часи, коли глобальна співпраця і роль США на світовій арені згасають", - йдеться в статті.

Читайте такожБайден готує основу для своєї нової адміністрації попри опір ТрампаВидання пише, що тривають розмови і про інші призначення. Наприклад, Стів Річетті, який був головою адміністрації Байдена в часи, коли він був віце-президентом, тепер стане старшим радником президента США. А Тед Кауфмен може очолити адміністрацію. Раніше він тимчасово заміняв Байдена в Сенаті, коли він перейшов на посаду віце-президента в часи Барака Обами. Ще один давній соратник Майк Донілон, теж, швидше за все, стане старшим радником нового президента США.

Видання пише про закріплення перемоги Байдена в штаті Арізона. Таким чином, він став першим кандидатом-демократом, який здобув прихильність штату з 1996 року. Аналітичний центр Edison Research прогнозує, що в підсумку Байден здобуте 290 електоральних голосів, у той час як результат Трампа зупиниться на 217. Арізона ж стала четвертим штатом, який Байден відібрав у Трампа, якщо порівнювати з результатами виборів 2016 року.

Загалом всі ці елементи підкреслюють реальність, яку Байден вже прийняв, а Трамп і деякі ключові республіканці - ні. Нинішній президент США навряд чи зможе набрати достатню кількість голосів у важливих штатах, щоб відібрати перемогу у Байдена.

Вибори президента США 2020: чим все скінчилося?

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Переклад: Лесь Димань