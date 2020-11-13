Колишній кандидат в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон може отримати посаду в адміністрації Джо Байдена. Зокрема, в приватних розмовах у Вашингтоні обговорюють її можливе призначення на роль посла США в ООН.
Про це пише Washington Post з посиланням на поінформоване джерело.
"Логіка такого кроку полягає в тому, що так Байден зможе підкреслити важливість посади для його адміністрації. А призначення Клінтон підніме престиж самого ООН в часи, коли глобальна співпраця і роль США на світовій арені згасають", - йдеться в статті.
Читайте такожБайден готує основу для своєї нової адміністрації попри опір ТрампаВидання пише, що тривають розмови і про інші призначення. Наприклад, Стів Річетті, який був головою адміністрації Байдена в часи, коли він був віце-президентом, тепер стане старшим радником президента США. А Тед Кауфмен може очолити адміністрацію. Раніше він тимчасово заміняв Байдена в Сенаті, коли він перейшов на посаду віце-президента в часи Барака Обами. Ще один давній соратник Майк Донілон, теж, швидше за все, стане старшим радником нового президента США.
Видання пише про закріплення перемоги Байдена в штаті Арізона. Таким чином, він став першим кандидатом-демократом, який здобув прихильність штату з 1996 року. Аналітичний центр Edison Research прогнозує, що в підсумку Байден здобуте 290 електоральних голосів, у той час як результат Трампа зупиниться на 217. Арізона ж стала четвертим штатом, який Байден відібрав у Трампа, якщо порівнювати з результатами виборів 2016 року.
Загалом всі ці елементи підкреслюють реальність, яку Байден вже прийняв, а Трамп і деякі ключові республіканці - ні. Нинішній президент США навряд чи зможе набрати достатню кількість голосів у важливих штатах, щоб відібрати перемогу у Байдена.
Вибори президента США 2020: чим все скінчилося?
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.
- Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.
- Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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