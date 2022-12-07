У штаті Джорджія за результатами другого туру перемогла Демократична партія

Проміжні вибори до Сенату США завершилися більшістю для демократів. Все вирішилося після другого туру в штаті Джорджія.

За даними CNN, Демократична партія отримала 51 місце в Сенаті, в тому числі місце віце-президента, а у республіканців залишилися 49 місць.

Відзначається, що під час першого туру в Джорджії ніхто з кандидатів не взяв більше 50% голосів. Другий тур відбувся 6 грудня і його виграв демократ Рафаель Уорнок, який займає пост пастора в баптистській церкві Ебенезера, де вів служби Мартін Лютер Кінг-молодший.

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"Отримання 51-го місця завдяки перемозі Уорнока у вівторок дає важливі переваги для демократів, які очолюють Сенат, і для адміністрації президента Байдена", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, нинішній президент США матиме підтримку в Сенаті. Крім того, демократи отримають більшість у кожному комітеті, завдяки чому закони будуть оброблятися швидше.

При цьому Палата представників залишилася за Республіканською партією.

Проміжні вибори в США - що відомо

Проміжні вибори до Сенату США відбулися 8 листопада. Більшість в Палаті представників взяла Республіканська партія, що дає їм можливість впливати на порядок денний. До речі, у списках кандидатів опинилися два мерці. Вони були представниками демократів і померли до дня голосування.

Після цього розгорнулася битва за більшість у Сенаті. Все затягнулося через те, що в штаті Джорджія проводили повторне голосування.

Крім того, перед виборами стало відомо, що боти використовують політичні меми, щоб вплинути на результати виборів. При цьому ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зізнався, що "втручався, втручається і буде втручатися" вибори в США.

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