Президент США звинуватив голову Агентства з комп'ютерної та інфраструктурної безпеки у "вкрай неточних" заявах про відсутність масових фальсифікацій під час минулих виборів.

Президент США Дональд Трамп звільнив керівника Агентства з питань кібербезпеки Кріса Кребса, який відповідав за безпеку президентських виборів, що пройшли 3 листопада.

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

"Нещодавня заява Кріса Кребса про безпеку виборів у 2020 році була вкрай неточною, оскільки мали місце масові порушення і шахрайство - в тому числі голосування померлих людей, спостерігачів не пускали на виборчі дільниці, (відбулися) "збої" в машинах для голосування, які передали... голоси Трампа Байдену, голосування з порушенням термінів і багато іншого. Таким чином, Кріс Кребс тільки що був звільнений з посади директора Агентства з комп'ютерної та інфраструктурної безпеки", - написав Трамп.

Twitter позначив повідомлення Трампа про звільнення Кребса позначкою "дане твердження про фальсифікацію виборів є спірним".

Раніше Кребс, який відповідав за безпеку проведення виборів, в першу чергу від хакерських атак, повідомив своїм колегам, що він очікує звільнення, пише Голос Америки з посиланням на Reuters. Це пов'язано з його спробами оскаржити твердження Трампа про масові фальсифікації, що викликало гнів глави держави.

Відомство, яке очолював Кребс, входить до складу Міністерства внутрішньої безпеки.

Відразу після повідомлення про звільнення Кребса на його підтримку висловилося багато експертів з безпеки. Вони підкреслили, що колишній глава CISA, який керував агентством протягом останніх двох років, ніколи не займав упереджену позицію на користь будь-якої партії.

За словами трьох джерел Reuters, особливе роздратування в Білому домі викликав веб-сайт "Управління чутками", створений CISA для викриття дезінформації про виборчий процес.

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Конгресмен-демократ Адам Шифф, голова Комітету з розвідки Палати представників, розкритикував дії Трампа, заявивши, що під час виборів відомство, очолюване Кребсом, "надавало життєво важливу підтримку посадовим особам, які проводять вибори в штатах і на місцях".

"У кращих традиціях державної служби вони говорили правду владі та допомагали убезпечити американців і наші установи. Замість того, щоб нагородити його за чудову службу, президент Трамп звів рахунки з директором Кребсом та іншими посадовими особами, які виконували свій обов'язок", - заявив Шифф.

На підтримку Кребса у вівторок ввечері висловився сенатор-республіканець Річард Берр. Він назвав колишнього директора CISA "відданим своїй справі державним службовцем, який виконав чудову роботу у важкий час. Кріс та його команда в CISA наполегливо працювали над покращенням нашої виборчої інфраструктури, допомагаючи... зміцнити довіру між владою Штатів і федеральним урядом".

Нагадаємо, раніше Кріс Кребс заявив, що під час проміжних виборів не було виявлено жодних доказів хакерських зломів виборчої системи.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Олександр Топчій