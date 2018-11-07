Міністерство безпеки США заявило про відсутність втручань у вибори  з боку іноземних країн

Там зазначили, що соцмережі швидко реагували на прояви будь-якої навмисної дезінформації. Про кілька випадків повідомили до правоохоронних органів для розслідування.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США наполягають, що під час проміжних виборів не було виявлено жодних доказів хакерських зломів виборчих систем.

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Про це заявив заступник секретаря міністерства Кріс Кребс, передає "Голос Америки". Проте секретар відомства Кірстен Нілсен за кілька годин до закриття виборчих дільниць сказала, що росіяни "тиснули за допомогою всіх можливих засобів і способів".

Але у міністерстві наполягають, що не було виявлено жодних доказів хакерських зломів виборчих систем. "Не було втручань, пов'язаних із іноземними країнами. Деякі виборці були предметом дезінформації, хоча багато проблем, пов'язаних з виборами, можна віднести скоріше до випадковостей, як наприклад, помилкової розсилки виборцям повідомлення, що вибори відбудуться "завтра", - наголосив Кребс.

Також він зазначив, що соцмережі швидко реагували на прояви будь-якої навмисної дезінформації. Про кілька випадків повідомили до правоохоронних органів для розслідування.

"В багатьох місцях у Брукліні були зламані сканери. Зокрема, працівники заявляли про півдюжини несправних сканерів", - повідомляє видання з посиланням на боро Брукліну. Підкреслюється, що несправність техніки стала причиною для занепокоєння - аналогічну техніку використовують 43 штати.

Нагадаємо, що демократична партія не змогла перехопити більшість у Сенаті; натомість республіканська партія зберігає контроль у верхній палаті американського парламенту. При цьому, республіканська партія Дональда Трампа за підсумками проміжних виборів втратить більшість у Палаті представників - нижній палаті Конгресу США.