У Конгресі США 6 січня повинні бути затверджені результати голосування колегії вибірників.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Міністерство юстиції США і Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у бездіяльності щодо випадків шахрайства, які, як вважає чинний глава держави, були на президентських виборах у листопаді.

Читайте такожТрамп пригрозив залишитися у Білому домі-CNN"Міністерство юстиції і ФБР не зробили нічого щодо шахрайства на президентських виборах в 2020 році, <...> незважаючи на незаперечні докази. Їм повинно бути соромно. Історія запам'ятає. Ніколи не здаватися. Побачимося в столичному окрузі Колумбія 6 січня", - написав Трамп у Twitter.

У Конгресі США 6 січня повинні бути затверджені результати голосування колегії вибірників, передає kommersant.

Колегія вибірників 14 грудня затвердила результати голосування, відповідно до яких перемогу здобув демократ Джо Байден. Дональд Трамп програш на виборах президента не визнає. Його юристи подавали позови з вимогами перерахунку голосів виборців у низці штатів, але вони були відхилені.

Новост по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН