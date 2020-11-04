У день виборів президента США американці в Нью-Джерсі та Аризоні легалізували марихуану для використання в рекреаційних цілях, а в Орегоні схвалили терапевтичне застосування псилоцибіну і декриміналізували важкі наркотики.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
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Так, у Нью-Джерсі та Аризоні схвалили заходи щодо легалізації марихуани для рекреаційного використання.
У Південній Дакоті, за результатами підрахунку майже 90% дільниць, виборці підтримали легалізацію препарату для медичного та рекреаційного використання. Пропозиція легалізувати медичну марихуану також з'явилася в штаті Міссісіпі.
Виборці в Орегоні підтримали використання силоцибіну - галюциногену, також відомого в сирому вигляді як "чарівні гриби", людьми старше 21 року, які страждають від депресії, тривоги та ряду інших захворювань.
Також штат Орегон першим в США декриміналізував зберігання невеликих кількостей важких наркотиків, пише The Oregonian. Тепер за зберігання невеликого обсягу героїну, кокаїну та інших наркотиків можна отримати штраф, а не тюремне ув'язнення.
Відзначається, що заходи щодо вживання наркотиків входили в число більш ніж ста питань, винесених на голосування в день виборів президента США, включаючи права на аборти та податки.
Вибори в США: що відомо
- Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.
- 29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.
- У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
- В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, своєю чергою, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.
Всеукраїнське опитування від Зеленського в день виборів 25 жовтня
25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори. Одночасно з ними проводилося загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.
- Кожному українцеві пропонували відповісти на п'ять питань, серед яких наступне: Чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?
70% українців, які відповідали на 5 запитань Президента, підтримали легалізацію медичного канабісу.
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