У двох штатах легалізували марихуану для рекреаційного використання, а в Орегоні - декриміналізували зберігання невеликих кількостей важких наркотиків і легалізували галюциногенні гриби для терапевтичних цілей.

У день виборів президента США американці в Нью-Джерсі та Аризоні легалізували марихуану для використання в рекреаційних цілях, а в Орегоні схвалили терапевтичне застосування псилоцибіну і декриміналізували важкі наркотики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

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Так, у Нью-Джерсі та Аризоні схвалили заходи щодо легалізації марихуани для рекреаційного використання.

У Південній Дакоті, за результатами підрахунку майже 90% дільниць, виборці підтримали легалізацію препарату для медичного та рекреаційного використання. Пропозиція легалізувати медичну марихуану також з'явилася в штаті Міссісіпі.

Виборці в Орегоні підтримали використання силоцибіну - галюциногену, також відомого в сирому вигляді як "чарівні гриби", людьми старше 21 року, які страждають від депресії, тривоги та ряду інших захворювань.

Також штат Орегон першим в США декриміналізував зберігання невеликих кількостей важких наркотиків, пише The Oregonian. Тепер за зберігання невеликого обсягу героїну, кокаїну та інших наркотиків можна отримати штраф, а не тюремне ув'язнення.

Відзначається, що заходи щодо вживання наркотиків входили в число більш ніж ста питань, винесених на голосування в день виборів президента США, включаючи права на аборти та податки.

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, своєю чергою, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Всеукраїнське опитування від Зеленського в день виборів 25 жовтня

25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори. Одночасно з ними проводилося загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Кожному українцеві пропонували відповісти на п'ять питань, серед яких наступне: Чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

70% українців, які відповідали на 5 запитань Президента, підтримали легалізацію медичного канабісу.

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Автор: УНІАН