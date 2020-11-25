Раніше чинний президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про початок процесу передачі влади не означає, що він згоден з результатами виборів.

Глава департаменту Пентагону з передачі влади Том М'юр повідомив, що представники Міноборони провели зустріч з адміністрацією Джозефа Байдена, який переміг на виборах в США.

Про це повідомляє CNN.

М'юр зазначив, що на зустрічі обговорювалося питання початку процесу передачі влади команді обраного президента США.

«Ми діємо відповідно до вимог, своєю відповідальністю відповідно до закону про передачу президентської влади. Чекаємо з нетерпінням продовження співпраці з питання транзиту", - повідомив М'юр.

Раніше чинний президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про початок процесу передачі влади не означає, що він згоден з результатами виборів.

«Яке відношення має даний GSA дозвіл на попередню роботу з демократами до продовження наших різних судових справ, що стосуються того, що запам'ятається як найбільш корумповані вибори в історії американської політики? Ми рухаємося на повній швидкості", - написав Трамп у Twitter.

Читайте такожТрамп відмовився відповідати на питання про вибори і спішно покинув прес-конференцію

Вибори президента США

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко