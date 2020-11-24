Відповідну заяву зробила в листі голова Управління загальних служб Емілі Мерфі.

Федеральна влада США оголосила про готовність передати владу обраному президенту Джозефу Байдену, що представляє Демократичну партію Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

За їхніми даними, адміністрація Дональда Трампа повідомила адміністрацію Байдена про готовність передати повноваження. Відповідну заяву зробила в листі голова Управління загальних служб Емілі Мерфі.

Зазначається, що цей крок став першим на шляху визнання командою Трампа власної поразки на виборах. Як підкреслила Мерфі, на неї не чинили тиску, і рішення вона прийняла самостійно.

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Вибори президента США

Джо Байден, який був визнаний провідними американськими медіа обраним президентом на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах, повинен вступити на посаду президента 20 січня.

Трамп поки відмовляється визнати поразку і намагається визнати недійсними або скасувати результати виборів у ряді штатів за допомогою судових позовів, заявляючи про «масштабні махінації», доказів яких поки представлено не було.

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Автор: Денис Прядко