Поїздка може відбутися вже наступного місяця.

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може вирушити з візитом до Вірменії. Про це пише Factor TV із посиланням на джерело.

За їхніми даними, дату поїздки остаточно не підтверджено, проте Зеленський може приїхати в Єреван уже в березні, зараз тривають переговори про терміни. Повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач, відповідаючи на запитання про наслідки війни в Україні для Південного Кавказу, сказав таке:

"Насправді, зараз можна багато чого сказати, але я поки що нічого не можу сказати. За кілька днів ви самі почуєте новину і знатимете, що станеться. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите за кілька днів. У будь-якому разі наша країна зробить усе для врегулювання і стабілізації регіону", - цитує його видання.

На уточнювальне запитання, чи має він на увазі можливий приїзд президента України, Лобач відповів: "Можу тільки сказати, що весна принесе у Вірменію багато позитивних подій".

Відносини Росії та Вірменії:

Нагадаємо, минулого року парламент Вірменії ратифікував Римський статут про Міжнародний кримінальний суд. Тепер країна зобов'язана заарештувати дикатора Путіна в разі його приїзду - на його ім'я видано ордер за депортацію дітей з України.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян не став прямо відповідати на запитання, чи заарештують вони диктатора, сказавши, що це вирішує не він. У відповідь у Кремлі зажадали "запевнень".

Раніше Пашинян завив, що Вірменія не є союзником Росії в питанні війни проти України: "Ми шкодуємо, що не можемо вплинути на цю ситуацію. Народ України - дружній нам народ".

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