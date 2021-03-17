Директор опустив дитину на мотузці в отвір туалету.

Директор південноафриканської школи змусив 11-річного хлопця шукати загублений телефон у вигрібній ямі.

Читайте такожУ США студент назбирав $27 тисяч для колишнього вчителя, який став бездомнимПро це пише BBC.

На початку березня телефон випадково впав у туалет для персоналу.

Директор опустив дитину на мотузці в отвір туалету, пообіцявши йому 200 рандів (14 доларів).

Повідомляється, що він закликав інших дітей допомогти йому.

Петрос Майола з організації "Проєкт розвитку громади Хули" розповів, що телефон намагалися дістати годину. Після того, як учні відрами винесли частину відходів, хлопчика опускали доти, поки він не опинився "по коліно у фекаліях".

За повідомленням News24, коли телефон так і не знайшли, директор дав хлопцю 50 рандів за старання.

Бабуся хлопчика розповідає, що той боїться повертатися до школи, оскільки інші учні після цього з нього знущалися.

Провідний освітянин Східно-Капської провінції Фанділ Гейд заявив, що він особисто поїде до школяра додому, щоб вибачитися. Щодо директора школи проводиться розслідування.

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Автор: Людмила Жерновська