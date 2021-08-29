Хижак встиг схопити хлопчика і протягнути його на понад 40 метрів.

Відважна американка голими руками врятувала свого малолітнього сина, на якого напала пума у дворі їх приватного будинку.

Про це повідомляє New York Post.

Інцидент стався 28 серпня в місті Калабасас, штат Каліфорнія. Цього дня гірський лев пробрався на задній двір сім'ї, схопив їхню 5-річну дитину і протягнув її більш ніж на 40 метрів.

"Справжній герой цієї історії - мати, яка врятувала життя своєму синові. Вона вибігла з дому і почала бити гірського лева голими руками, вирвавши у нього з пащі свого сина" , - заявив прес-секретар Департаменту риби і дикої природи Каліфорнії Патрік Фой, не ставши називати жінку на ім'я.

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Зараз його стан стабільний, він йде на поправку.

На місце атаки прибув співробітник Управління охорони дикої природи, який зустрів гірського лева — коли хижак спробував на нього напасти, то чоловік його застрелив.

Раніше УНІАН повідомляв, що в червні в екопарку в Полтавській області на чоловіка напала пантера і частково його оскальпувала.

Автор: Станислав Кожемякин