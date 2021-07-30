33-річного чоловіка вже прооперували, також стали відомі нові подробиці інциденту.

29 липня в селі Ковалівка в передмісті Полтави на людину у приватному екопарку напала пантера. 33-річного чоловіка госпіталізували у шоковому стані. Пацієнта уже прооперували і загрози для його життя більше немає.

Про стан постраждалого та чому мовчать в екопарку, де сталася трагедія, йдеться у сюжеті ТСН.

Постраждалого від нападу пантери чоловіка уже перевели з реанімації в травматологію. Він вже при тямі, але розмовляти про обставини нападу пантери нічого не хоче.

Як розповідали свідки події, пантера напала на чоловіка, коли він розвозив корм візком. “Вона сиділа у нього на плечах і в пащі тримала верх його голови. У нього не було верхньої частини скальпу, вона йому відірвала”, - казала жінка, яка бачила інцидент.

Читайте такожПокупці влаштували побоїще в супермаркеті Києва (відео)Володимир Пінчук, лікар-травматолог Полтавської обласної лікарні, куди госпіталізували потерпілого, розповів, що пацієнта доставили у важкому стані.

“Фактично було знято скальп з голови, численні рвані рани тулуба, обличчя та кінцівок. Під час операції було реімплантовано знятий скальп з волосяної частини голови”, - розповів він.

У приватному зоопарку Ковалівки відмовляються коментувати цей інцидент, передає ТСН. На телефонні дзвінки дирекція екопарку не відповідає. У приватних розмовах працівники не повідомляють жодних подробиць щодо нападу тварини на чоловіка, який її годував.

У поліції ж з’ясували, що постраждалий насправді не був працівником екопарку. “Він є начебто товариш директора зоопарку, який іноді консультується з ним, бо за освітою обоє ветеринари”, - розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

У рамках кримінального провадження поліцейські будуть з'ясовувати, чому в клітці з хижаком перебувала стороння людина. Адміністрації екопарку загрожує покарання від грошового штрафу до двох років обмеження волі.

Де зараз перебуває хижак (відомо, що на людину напав самець пантери), з’ясувати не вдається. Ймовірно його ізолювали.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві автівка з коровами потрапила у ДТП: тварин розкидало дорогою.

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Автор: Поліна Кузенко