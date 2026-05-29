США запровадили нові санкції проти Ірану через нафтову торгівлю

Під обмеження потрапили 8 суден і понад 15 компаній, пов’язаних із торгівлею нафтою.

США ввели новий пакет санкцій проти Ірану, пов’язаний із торгівлею нафтою. Під обмеження потрапили вісім суден, що транспортують іранську сиру нафту та нафтопродукти на світові ринки, а також понад 15 компаній у різних країнах, повідомляє Reuters.

За даними Мінфіну США, частина цих структур пов’язана з інфраструктурою, яку використовують іранські військові для експорту нафти та закупівель за кордоном.

"Ми не дозволимо іранському уряду збільшувати доходи від нафти з метою відновлення збройних сил і військового потенціалу", - заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

Відео дня

У Вашингтоні заявили, що не дозволять Ірану нарощувати доходи від нафти для розвитку військового потенціалу.

Переговорний процес між США та Іраном

Раніше видання Axios повідомило, що переговірники США та Ірану досягли угоди щодо 60-денного меморандуму "про взаєморозуміння щодо продовження припинення вогню та початку переговорів щодо ядерної програми Ірану". Але американський президент Дональд Трам наразі не дав остаточної згоди.

Згідно з офіційною заявою Центрального командування, під час проведення переговорного процесу, США завдали нових авіаударів по півдню Ірану – поблизу портового міста Бандар-Аббас. Під удар потрапили ракетні об'єкти та човни, які, за даними американських військових, намагалися закласти міни. Військові США назвали атаку "самообороною".

Вас також можуть зацікавити новини: