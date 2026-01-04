Війна Путіна завершиться не на фронті і навіть не в Україні, - The Independent

Аналітики попереджають, що спроби нав’язати Україні припинення вогню можуть лише наблизити нову велику війну на континенті.

Припинення вогню в Україні за нинішніх умов становитиме серйозну загрозу не лише для Києва, а й для всієї Європи. Попри численні заяви про "близький мир", немає жодних підстав вважати, що 2026 рік змінить сценарій 2025-го - війна триватиме, а оптимістичні обіцянки базуються радше на політичних фантазіях, ніж на реальності, пише The Independent.

Росія намагається дипломатичними засобами досягти того, чого не змогла здобути за 11 років війни. Ключовим інструментом Кремля у цьому процесі залишається Дональд Трамп. Видання пише:

"Росія продовжує розширювати межі того, що Україна та Європа змушені прийняти - як на фронті, так і за столом переговорів".

Протягом 2025 року Трамп тричі намагався схилити Україну до прийняття російських вимог під виглядом угоди про припинення вогню. Щоразу найгіршого сценарію вдавалося уникнути лише завдяки екстреним дипломатичним зусиллям європейських лідерів. Водночас кожен новий раунд переговорів об’єктивно покращував позиції Москви.

Показовим прикладом став так званий "російський план із 28 пунктів", представлений у листопаді. Замість повного відхилення він був прийнятий як база для переговорів. Як наслідок, навіть ідея обмеження чисельності Збройних сил України, яку раніше в Європі вважали неприйнятною, нині фактично отримала мовчазне схвалення. Видання констатує:

"Війна не буде вирішена на передовій - і, ймовірно, не в Україні".

В аналізі видання підкреслюється, що бойові дії в Україні тривають не через відсутність втрат чи тиску, а через небажання ключових гравців - як прихильників України, так і союзників Росії - рішуче змінити баланс сил. Китай, Іран і Північна Корея свідомо підтримують Москву настільки, щоб війна виснажувала Захід, але не переростала у глобальний конфлікт.

Водночас скорочення підтримки України з боку США було передбачуваним, а європейські держави виявилися неготовими компенсувати цю втрату. Більше того, Європа погано підготовлена й до можливого 2027 року, коли Сполучені Штати можуть скоротити або припинити підтримку європейської оборони.

"Світ, у якому США зосереджуються лише на собі, а Європа та Східна Азія залишаються сам на сам з агресивними сусідами, ще донедавна здавався антиутопією", - зазначає видання.

Попри це, американські війська досі залишаються інтегрованими в європейські оборонні структури, зокрема НАТО. Саме непередбачуваність Білого дому, як парадоксально, стримує Росію від прямої атаки на країни Альянсу.

Небезпечна ілюзія миру

Однак для України ключова проблема залишається незмінною: фундаментальні цілі сторін несумісні. Видання наголошує:

"Росія хоче ліквідувати Україну як вільну і незалежну державу. Україна хоче вижити".

Аналітики застерігають, що навіть тимчасове припинення вогню може стати для Кремля можливістю перегрупувати сили й підготувати нову атаку - як це вже було у Грузії та Сирії. При цьому будь-яке зниження інтенсивності бойових дій ризикує створити в Європі ілюзію безпеки та відкласти необхідне переозброєння.

Висновок залишається жорстким: попри гучні заяви про "90% готовності до миру", реального шляху до завершення війни наразі не існує.

"Поки Росія вважає, що може отримати більше, продовжуючи війну, ніж погоджуючись на запропоновані умови, підстав очікувати миру немає", - йдеться у матеріалі.

Мирні переговори - останні прогнози

Як повідомляв УНІАН, оглядач The Washington Post Фарід Захарія переконаний, що цього року, найімовірніше, визначиться доля України у війні з Росією, і те, як зрештою вирішиться це питання, призведе до критичних наслідків для всього міжнародного порядку.

Натомість оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон вважає, що вперше за багато років з'явилися реальні підстави для обережного оптимізму, і 2026 рік може принести Україні справедливий і міцний мир. При цьому він вважає, що найгіршим сценарієм для Путіна буде присутність західних військ на території України.

