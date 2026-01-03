У 2026 році вирішиться доля України, і вона визначить міжнародний порядок, - оглядач WP

Фарід Захарія вважає, що гарантії США для України в нинішньому вигляді "небезпечно близькі до безглуздості".

Цього року, найімовірніше, визначиться доля України у війні з Росією, і те, як зрештою вирішиться це питання, призведе до критичних наслідків для всього міжнародного порядку, пише оглядач The Washington Post Фарід Захарія.

Що не так із гарантіями безпеки

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують 15-річні гарантії безпеки в рамках мирного плану. І хоча 15 років можуть звучати як суттєва гарантія в аналітичному документі, насправді вона "небезпечно близька до безглуздості", вважає він.

"Гарантія, обмежена за часом, демонструє свою власну дату закінчення терміну дії. Вона говорить Москві: почекайте час, відновіть свої сили і поверніться, коли закінчиться час. Вона також говорить кожному інвестору, страховику і раді директорів у світі, що довгострокові зобов'язання перед Україною - це азартна гра проти календаря. Хто фінансуватиме електростанцію, залізничний коридор, завод із виробництва напівпровідників - чи навіть повільне, терпляче відновлення національної економіки - якщо безпека країни буде невизначеною за умовами контракту до певної дати", - підкреслює він.

Саме тому серйозні мирні угоди мають будуватися на міцній архітектурі, а не на тимчасових обіцянках:

"Припинення вогню - це пауза в бойових діях; воно може бути необхідним, навіть таким, що рятує життя, але за своєю суттю воно має тимчасовий характер. Мирна угода - це новий порядок, заснований на надійному стримуванні, політичній підтримці та рамках, які знижують стимул і можливості для відновлення війни".

Захарія наводить як приклад ситуацію на Близькому Сході, де США так і не вдалося перетворити припинення вогню на міцне врегулювання з підлягаючими виконанню політичними умовами та гарантіями, що заслуговують на довіру.

Прецедент, який змінить світовий порядок

При цьому війна в Україні - це найважливіший прецедент, який покаже, чи повернулися завоювання - відкрито і без вибачень - у геополітику XXI століття.

"Якщо Росії дозволять захопити територію грубою силою, а потім, після достатнього руйнування, домогтися підтвердження цього захоплення шляхом тиску Заходу на постраждалу Україну, то цей урок матиме далекосяжні наслідки за межами Європи. Це пролунає в кожній столиці, що живе в тіні сильнішого сусіда, - і особливо в Азії, де дедалі більше домінуючій Китаєм. Заснований на правилах міжнародний порядок буде зруйнований прецедентом", - пише він.

Якщо ж, з іншого боку, Україна 2026 року досягне міцної мирної угоди - такої, що не призведе до реваншу, що забезпечить довгострокову безпеку, досить серйозну для того, щоб відкрити шлях до відновлення та інвестицій, - тоді Захід покаже, що стримування все ще можливе, що союзи все ще щось значать, пише аналітик.

"Трагедія в тому, що вибір стоїть не між миром і війною. Йдеться про вибір між миром, який запобіжить наступній війні, і миром, який її призначить".

Війна в Україні - прогнози

Оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон вважає, що вперше за багато років з'явилися реальні підстави для обережного оптимізму, і 2026 рік може принести Україні справедливий і міцний мир. При цьому він вважає, що найгіршим сценарієм для Путіна буде присутність західних військ на території України.

"Жодні маніпуляції, навіть на піку кремлівської пропагандистської машини, не змогли б замаскувати такий результат під що-небудь інше, крім поразки", - пише він.

А ось Politico пише, що Путін, схоже, залишається вірним своїм максималістським вимогам. Видання вважає, що шанси на завершення війни зусиллями Трампа становлять 4:1.

