'Путіна скинуть із п'єдесталу': у The Telegraph назвали найгірший сценарій мирного плану для РФ

Єдиний важіль Путіна, що залишився, - це вбити клин між Трампом і Зеленським, однак сьогодні президент США помітно менш сприйнятливий до маніпуляцій Кремля, ніж кілька тижнів тому.

Уперше за багато років з'явилися реальні підстави для обережного оптимізму, і 2026 рік може принести Україні справедливий і міцний мир. Про це пише оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон.

Аналітик зазначає, що заяви Дональда Трампа про те, що мирна угода щодо України готова на 95 відсотків, вочевидь викликали паніку в Москві, яка проявилася у звичній кремлівській манері: брутальна дезінформація і неправдоподібні наративи. Прикладом тому було твердження про те, що цього тижня один із численних палаців Путіна був атакований 91 безпілотником, що є яскравим тому прикладом.

"ЦРУ поінформувало президента США про те, що це майже напевно була операція під фальшивим прапором. Це незграбна і недвозначна спроба зірвати мирний процес, який швидко виходить з-під контролю Кремля. Ще згубнішим для Путіна є те, що його власне населення починає сумніватися в цій версії подій. Коли пропаганда руйнується всередині країни, за нею незабаром слідують і режими", - зазначає Бреттон-Гордон.

Найгірший сценарій для Путіна

При цьому Путін розуміє, що його єдиний важіль, що залишився, - це вбити клин між Трампом і Зеленським. Однак сьогодні Трамп помітно менш сприйнятливий до маніпуляцій Кремля, ніж кілька тижнів тому. І це веде Білий дім до миру, який, хоч і не ідеальний для України, проте набагато гірший для Москви.

Як зазначає оглядач, вкрай важливо, що гарантії безпеки США і НАТО, розраховані на 15 років, фактично являють собою захист НАТО. Ще більш тривожним для Кремля є відкрите обговорення Трампом присутності західних військ на території України:

"Це найгірший сценарій для Путіна. Жодні маніпуляції, навіть на піку кремлівської пропагандистської машини, не змогли б замаскувати такий результат під що-небудь інше, крім поразки".

Економічні наслідки для РФ так само очевидні

В умовах замороженої лінії фронту саме Трамп, а не Путін, вестиме переговори з Києвом про доступ до рідкоземельних мінералів на Донбасі. Якщо додати до цього зростаючу ймовірність репарацій, а також можливий арешт заморожених російських активів на суму 200 мільярдів доларів, то російська економіка, яка вже перебуває у вільному падінні, виглядає дедалі більш нестійкою, зазначає аналітик.

Ще два фактори чинитимуть сильний тиск на користь Вашингтона. По-перше, Росія тепер розуміє, що її армія не може протистояти НАТО, навіть без участі Сполучених Штатів. По-друге, з падінням цін на нафту нижче 60 доларів за барель, фінансове паливо, що підтримує російську військову машину, швидко випаровується. Без доходів зброя замовкає.

"ЦРУ фактично позбавило президента можливості бачити обман Кремля. Тепер Трамп міцно тримає Путіна за горло", - підкреслює Бреттон-Гордон.

Побоювання з приводу ядерної ескалації зберігаються, проте звичайні ядерні погрози Кремля практично зникли за останні тижні, і це не збіг - Москва розуміє, що брязкання ядерною зброєю більше не лякає європейських лідерів, підкреслює аналітик.

"Уперше за багато років з'явилися реальні підстави для обережного оптимізму. Якщо Трамп продовжить чинити тиск на Путіна, а європейські країни НАТО продовжать відновлювати реальну військову міць - єдину мову, яку поважає Кремль, - то 2026 рік може принести Україні справедливий і міцний мир", - вважає він.

Шанси на завершення війни

Як писало Politico, незважаючи на всі розмови про західні санкції, які можуть обрушити російську економіку і поставити Кремль на місце, Путін, схоже, залишається вірним своїм максималістським вимогам. Видання вважає, що шанси на завершення війни зусиллями Трампа становлять 4:1.

Тим часом, WP пише, що Дональд Трамп, намагаючись зупинити війну, не розуміє головних розбіжностей між Україною та РФ.

