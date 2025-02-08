Видання зазначило, що бюджет на підвищення мобільності військ ЄС було витрачено ще наприкінці 2023 року і відтоді його не поповнювали.

Країни-члени Євросоюзу, незважаючи на багатомільярдні інвестиції в оборону, залишаються не в змозі оперативно перекидати війська і важку техніку всередині союзу в разі нападу.

Про це пише видання Der Spiegel із посиланням на спеціальну доповідь Європейської рахункової палати. Видання, серед іншого, зазначило, що деяка військова техніка не може пересуватися з однієї країни Євросоюзу в іншу через обмеження за масою, встановлені в місцевих правилах дорожнього руху, зокрема, техніка повинна об'їжджати мости через ризик їхнього обвалення.

За даними видання, бюджет на військову мобільність закінчився ще наприкінці 2023 року, хоча був розрахований до 2027 року.

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Ймовірний конфлікт НАТО і РФ

На френі війни РФ проти України з новою силою піднялася тема ймовірного нападу Кремля на одну з країн-членів НАТО. У зв'язку з цим європейські країни почали підвищувати свою обороноздатність.

2 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члениНАТО повинні готуватися до війни і більше витрачати на свою оборону, інакше Кремль "може спробувати зробити так само, як в Україні".

"Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути її", - висловився генсек.

Рютте зазначив, що країни Європи повинні "не проявляти слабкості" до РФ. "Інакше Росія може щось спробувати, так само, як в Україні", - попередив тоді глава НАТО.

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