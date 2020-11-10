Президент Азербайджану висловив упевненість, що це принесе мир в регіон і покладе край протистоянню й кровопролиттю.

Сторони конфлікту навколо Нагірного Карабаху вийшли на врегулювання, яке відповідає інтересам як азербайджанського, так і вірменського народів.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв перед підписанням спільної з президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном заяви про припинення вогню в регіоні, передає ТАСС.

"Радий, що ставиться крапка в справі врегулювання багаторічного карабахського конфлікту", - сказав Алієв.

Він висловив упевненість, що це принесе мир в регіон і покладе край протистоянню й кровопролиттю.

Читайте такожПрипинення війни в Нагірному Карабасі: протестувальники у Вірменії прорвалися в будівлю уряду (відео)

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

Читайте такожNew York Times: Битва між Вірменією й Азербайджаном може стати війною більших держав

У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН