Японія поки що прийняла 47 українців.

Уряд Японії спростив в'їзд для українців, які тікають від розв'язаної РФ війни. В країну можна в'їхати, навіть якщо немає родичів або знайомих

Про це повідомляє Japan Today

"Уряд планує розглядати кожен випадок окремо і видавати короткострокову візу для перебування в кожному конкретному випадку як виняток", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посвідку на проживання в Японії мають близько 1900 українців. Японія прийняла до 13 березня 47 евакуйованих громадян України, тому що однією з головних умов перетину кордону була наявність родичів або знайомих, які могли поручитися. Тепер в країну зможуть в'їхати й ті, у кого немає поручителів.

При цьому міністр юстиції Йосіхіса Фурукава зазначив, що українські біженці зможуть замінити 90-денні візи на річні, які дадуть право працювати.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися на територію України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь і Херсон.

Українці масово покидали міста, які були атаковані ворогом.

За даними ООН, Україну через війну покинули вже 3 мільйони біженців.

При цьому влада Японії вперше в історії відправила Україні військову допомогу - бронежилети і шоломи. Готують вже третій літак із захисним спорядженням для української армії.

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