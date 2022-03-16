Уряд Японії спростив в'їзд для українців, які тікають від розв'язаної РФ війни. В країну можна в'їхати, навіть якщо немає родичів або знайомих
Про це повідомляє Japan Today
"Уряд планує розглядати кожен випадок окремо і видавати короткострокову візу для перебування в кожному конкретному випадку як виняток", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посвідку на проживання в Японії мають близько 1900 українців. Японія прийняла до 13 березня 47 евакуйованих громадян України, тому що однією з головних умов перетину кордону була наявність родичів або знайомих, які могли поручитися. Тепер в країну зможуть в'їхати й ті, у кого немає поручителів.
При цьому міністр юстиції Йосіхіса Фурукава зазначив, що українські біженці зможуть замінити 90-денні візи на річні, які дадуть право працювати.
Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися на територію України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь і Херсон.
Українці масово покидали міста, які були атаковані ворогом.
За даними ООН, Україну через війну покинули вже 3 мільйони біженців.
При цьому влада Японії вперше в історії відправила Україні військову допомогу - бронежилети і шоломи. Готують вже третій літак із захисним спорядженням для української армії.