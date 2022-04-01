Вірменська сторона не зможе допомагати розгортанню бойовиків на українській території, зазначив очільник уряду Вірменії.

Влада Вірменії ніколи не зможе сприяти перекиданню в Україну іноземних бойовиків-терористів вірменською територією.

Вірменія не зможе допомагати розгортанню в Україні бойовиків, написав в Twitter прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від участі найманців-терористів у війні в Нагірному Карабаху два роки тому, ніколи не зможе сприяти перекиданню та розгортанню іноземних бойовиків-терористів в Україні через територію Вірменії", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Влада РФ назвала війну "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" нашої країни.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Харків, Київ, Чернігів, Маріуполь, Дніпро, Херсон та Миколаїв.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України дізналося, що РФ вирішила залучити до війни в Україні бойовиків з Сирії. За даними розвідки, Сирія провалювала план щодо залучення бойовиків до війни в українській державі.

Генштабу Збройних сил України повідомляв, що РФ планує перекинути на війну проти нашої країни окремі підрозділи з російської бази у Вірменії.

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