Правитель РФ завжди буде хотіти більшого, вважає колишній спецпредставник Держдепу по Україні.

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не погодиться на мирну угоду, тому світ повинен продовжувати наполягати на припиненні вогню в Україні. Таку думку висловив колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки з питань України, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

"Я вважаю, що ми повинні продовжувати наполягати на припиненні вогню. Думаю, що це реально. І якщо ми запровадимо вторинні санкції, зменшимо ціни на нафту, то це вплине на фінанси Путіна і він буде змушений пристати на припинення вогню. Тому ми повинні продовжувати наполягати на цьому. Путін ніколи не погодиться на мирну угоду, бо він ніколи не буде задоволеним і завжди хотітиме більшого", – наголосив він в інтервʼю "Главкому".

За словами Волкера, зрештою вдасться прийти до "припинення вогню і стримування". Україна отримає гарантії безпеки, буде відновлювати свою економіку. Також країна буде мати підтримку з боку Європи та рухатиметься до членства в Європейському Союзі.

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"Завдання полягатиме в тому, щоб якомога швидше зробити Україну сильнішою і більш стійкою. І ми маємо все зробити, що стримати майбутній напад Росії. Але, на мою думку, ми ніколи не матимемо мирної угоди між Україною та Росією", – додав Волкер.

При цьому він акцентував, що Україна не повинна визнавати окупацію будь-якої частини її території Росією.

"Я бачу дуже тривале протистояння, яке не може бути вирішено військовим шляхом, але також ніколи не буде визнано російську окупацію легітимною", – констатував він.

Війна в Україні: інші заяви, які ви могли пропустити

Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що "дуже розчарований" поведінкою не лише Російської Федерації, а й України. За його словами, країни вже могли б досягти домовленостей.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до України. Під час свого візиту він акцентував, що майбутнє України буде пов'язано з НАТО. При цьому міністр додав, що поки нічого не може сказати щодо того, як у формулюваннях червневого саміту НАТО в Гаазі буде відображено питання України.

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