Він розкритикував Трампа за "нестабільну" підтримку України.

Екс-віце-президент США Майк Пенс розкритикував президента США Дональда Трампа за "нестабільну" підтримку України і висміяв неодноразові запевнення американського президента, що російський диктатор Володимир Путін нібито "хоче миру".

"Якщо останні три роки чогось нас і навчили, то це того, що Володимир Путін не хоче миру; він хоче Україну. І той факт, що ми вже майже два місяці дотримуємося угоди про припинення вогню, на яку погодилася Україна, а Росія продовжує відкладати і виправдовуватися, підтверджує цю точку зору", - сказав Пенс в інтерв'ю CNN.

Пенс також заявив, що Путін "розуміє тільки силу", тому США повинні чітко заявити про продовження підтримки України.

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"Ось чому в цей момент нам потрібно ясно дати зрозуміти, що Сполучені Штати продовжать лідирувати у вільному світі, щоб надати Україні військову підтримку, необхідну для відсічі російського вторгнення і досягнення справедливого і міцного миру", - сказав він.

Пенс також додав, що, на його думку, "нестабільна підтримка" адміністрації Трампа в останні кілька місяців "тільки додала сміливості Росії".

Він переконаний, що, якщо Путін доб'ється успіху в Україні, то Росія - це лише питання часу, коли Путін вторгнеться в країну-члена НАТО, і тоді "нашим чоловікам і жінкам у формі доведеться піти й битися з ним":

"Я дотримуюся старої доктрини Рейгана, що якщо ви готові битися з нашими ворогами на своїй землі, ми дамо вам засоби битися з ними там, щоб нам не довелося битися з ними".

Пенс сказав, що спірна зустріч в Овальному кабінеті між Трампом, віцепрезидентом Дж. Д. Венсом і президентом України Володимиром Зеленським у лютому була "сумною".

"Я вважав, що президент Зеленський вчинив нерозумно, виступивши зі своїм аргументом перед ЗМІ в Овальному кабінеті, і я вважав, що те, як президент і адміністрація відреагували в той момент, було невдалим", - сказав він.

Водночас він вважає, що зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані "схоже відновила діалог".

Він також додав, що угода про надра, підписана Україною і США минулого тижня, "посилає Москві приголомшливий сигнал про те, що Америка і Україна тут надовго".

Трамп і Україна

Раніше Трамп заявив, що триденне "перемир'я" з Україною, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін, щоб провести військовий парад 9 травня, є кроком вперед до досягнення миру.

Водночас раніше він заявив, що може підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, якщо Кремль не доведе, що готовий рухатися до мирної угоди.

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