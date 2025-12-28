У Бундестазі різко звернулися до Мерца щодо передачі Україні ракет Taurus

За словами Оміда Нуріпура, Путін не хоче миру і він щодня це показує.

Віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур закликав поставити в Україну крилаті ракети Taurus напередодні зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським у Флориді 28 грудня. Про це пише Morgenpost.

"Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц повинен дотримуватися того, чого він справедливо вимагав в опозиції, і відкрити шлях для постачань "Таурусів", - зауважив він у коментарі журналістам.

За його словами, відмова надати Україні крилаті ракети коштує людських життів.

Відео дня

"На жаль, це знову продемонструвало Різдво. Недостатньо підтримувати президента України в телефонних розмовах. ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін - єдиний, хто може негайно припинити цю жахливу війну. Без тиску він не поступиться", - підкреслив Нуріпур.

Політик вважає, що російський диктатор не хоче миру і він щодня це показує.

"Він хоче придушити Україну і на Різдво посилає смерть", - сказав Нуріпур.

Віцепрезидент Бундестагу додав, що впродовж багатьох років спостерігається чітка закономірність: чим слабкіше виступає Європа, тим безжальніше діє Путін, тому президент РФ розуміє лише мову жорстокості.

Ракети Taurus - останні новини

Як писав УНІАН, шведські винищувачі Gripen невдовзі зможуть запускати "довгі" ракети Taurus. На тлі цього військово-повітряні сили Швеції повідомили, що незабаром країна буде мати можливість завдавати глибоких ударів далеко в тилу ворога.

"Ми перерозподілили пріоритети та виконали роботу скоріше. Це дозволило змістити початкові терміни ліворуч. Ми почнемо працювати значно раніше, ніж планувалося", - зазначив командувач ВПС Швеції Йонас Вікман.

Водночас видання Defense Express писало, що виробництво нових ракет Taurus може відкрити двері для постачань в Україну. Така ракета може отримати новий двигун, що може допомогти Україні отримати цю зброю. Завдяки цьому Берліну не доведеться отримувати дозвіл від США на передачу ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: