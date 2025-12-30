Європейські лідери радили Зеленському бути обережним з Трампом, - Der Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попросив президента України Володимира Зеленського "не заходити занадто далеко".

Попри всі публічні заяви, багато європейських глав держав і урядів як і раніше не довіряють президенту США Дональду Трампу. Вони порадили президенту України Володимиру Зеленському бути обережним перед зустріччю з президентом США, повідомляє Der Spiegel з посиланням на стенограму англійською мовою.

Видання вказує, що перед зустріччю з очільником Білого дому, президент України мав телеконференцію з європейськими союзниками. Її організував канцлер Німеччини Фрідріх Мерцв суботу, 27 грудня.

Зазначається, що Мерц підкреслив, що важливо, щоб президент України знайшов способи домовитися з США про територіальні поступки, гарантії безпеки та відновлення. Додається, що канцлер Німеччини нібито попросив українського президента "не заходити занадто далеко" й водночас бути "обережним".

В статті йдеться, що речниця уряду Німеччини відповіла на запит видання, що не коментує деталі конфіденційних переговорів. Видання зазначило, що інший учасник переговорів підтвердив, що зміст телеконференції був правильно переданий. Однак, він не захотів підтверджувати окремі цитати.

Також згідно з даними стенограми, президент Франції Емманюель Макрон закликав європейців прискорити роботу над гарантіями безпеки, а також якнайшвидше остаточно визначити свою участь.

Зазначається, що Макрон наполягає на створенні миротворчих сил для України, які захищатимуть країну від можливого нового нападу Росії в разі підписання мирної угоди.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час телеконференції заявив, що європейці не повинні виглядати як ті, хто гальмує процес. Водночас, згідно з документом, кілька глав урядів заявили, що для гарантій безпеки або навіть відправки військ необхідно, щоб ці питання розглянув їхній парламент.

За даними видання, в Берліні скептично ставляться до можливого відправлення німецьких солдатів в Україну, принаймні доти, доки не будуть чітко визначені основні положення можливої мирної угоди з Росією.

Вказується, що під час телеконференції прем'єри Данії, Швеції та Норвегії, Метте Фредеріксен, Ульф Крістерссон і Йонас Гар Стьоре, попросили президента України Володимира Зеленського після його зустрічі з Дональдом Трампом детально поінформувати про обіцянки американців щодо можливих гарантій безпеки.

Примітно, що неодноразово під час розмови лунала фраза, що це треба бачити "на папері". Також президенту України радили не робити офіційних поступок у територіальних питаннях, якщо не надаються тверді зобов'язання щодо гарантій безпеки.

Згідно з інформацією, канцлер Німеччини зазначив, що вони готові стати частиною мирної угоди, але хочуть знати про її зміст перед тим, як підписати.

Також, як йдеться в документі, багато лідерів європейських країн порадили президенту України запитати Трампа про позицію Росії щодо поточної версії мирного плану.

Більше того, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, а також президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порадили також Зеленському поцікавитися у очільника Білого дому, що він робитиме, якщо Росія скаже "ні" мирній угоді.

Видання додає, що наразі мирний план складається з 20 пунктів після обговорень між Україною, США та Європою протягом останніх тижнів навідміну від першого варіанту, що містив 28 пунктів, в розробці якого брав участь представник російського диктатора Володимира Путіна.

В публікації підкреслюється, що навіть після зустрічі Трампа та Зеленського європейські дипломатичні кола заявляли, що незрозуміло, яку позицію займає Росія стосовно територіальних питань.

Зокрема, заступник речника уряду Німеччини Себастіан Хілле вказав на "певну розбіжність" між тим, що Путін нібито висловлює в розмовах, та офіційними заявами Кремля.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план повинні будуть підписати чотири сторони: Україна, Європа, Америка і Росія. Тому, додав президент України, необхідно, щоб була технічна чотиристороння група. Зеленський додав, що вже створена українсько-американська робоча група й вона вже показала результати. Окрім цього, в Берліні відбулося засідання тристоронньої робочої групи за участі України, США та європейських партнерів.

Також ми писали, що за словами Зеленського, в мирному плані розглядаються гарантії безпеки для України терміном на 15 років. Проте президент України пропонує США узгодити довший строк, оскільки російська військова агресія проти України вже триває більше 11 років. На думку Зеленського, слід розглянути можливість гарантій безпеки на 30, 40 або ж 50 років. За словами президента України, Трамп обіцяв над цим подумати.

