Міністри закордонних справ G7 домовилися продовжувати військову допомогу Україні, "скільки буде потрібно".

Глави МЗС країн G7 пообіцяли посилити економічну і політичну ізоляцію Росії, продовжити постачання зброї Україні і працювати над зменшенням викликаної війною глобальної нестачі продовольства.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністрів після зустрічі на курорті Вайссенхаус на Балтійському морі.

Міністри закордонних справ з Великобританії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та ЄС домовилися продовжувати військову допомогу Україні, "скільки буде потрібно".

"Ми ніколи не визнаємо межі, які Росія намагається змінити за допомогою військової агресії, і будемо брати участь у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим", - йдеться в заяві міністрів.

Дипломати також запевнили, що боротимуться з російською дезінформацією, яка має намір звинуватити Захід у проблемах постачання продовольства по всьому світу через економічні санкції проти РФ. При цьому міністри закликали Китай не допомагати Росії і не виправдовувати війну.

Представники G7 вважають, що ключ до посилення тиску на Росію - заборона або поетапна відмова від закупівлі нафти країнами-членами ЄС, які наступного тижня повинні досягти угоди з цього питання, навіть якщо Угорщина і далі виступатиме проти нафтового ембарго.

"Ми будемо прискорювати наші зусилля, щоб зменшити і припинити залежність від російських поставок енергоносіїв якомога швидше, спираючись на зобов'язання G7 щодо поступового припинення або заборони імпорту російського вугілля і нафти", – йдеться в заяві.

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