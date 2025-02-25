Водночас частина поляків вважає, що Україні треба продовжувати боротьбу з РФ.

Більшість поляків підтримують швидке укладання миру між РФ та Україною. Про це йдеться у результатах опитування студії Opinia24 для Радіо ZET.

Зокрема соціологи запитували у громадян Польщі: "Як зараз має поводитися Україна в умовах війни?".

На це питання 30% респондентів відповіли, що Україні не варто припиняти боротьбу. 57% поляків вважають, що потрібно швидко укласти мир, ще 13% опитуваних утримались від відповіді.

Відео дня

Водночас 35% чоловіків-респондентів вважають, що Україні "не треба кидати боротьбу", в той час, як за це виступили лише 26% жінок. Також 55% чоловіків та 59 жінок наголосили, що потрібно "швидко прагнути до укладення миру".

Своєю чергою 10% чоловіків та 15% жінок зазначили, що не мають своєї думки з цього приводу.

Також 47% поляків вважає, що Україна не має поступатися у боротьбі з РФ. Однак це найвища частка тих, хто підтримує продовження боротьби з ворогом, якщо враховувати виборців окремих політичних угруповань.

Таке опитування було проведено у 2025 році за допомогою інтерв'ю телефоном та онлайн-інтерв'ю. В ньому взяли участь 1000 поляків віком від 18 до 29 років.

Опитування було проведене у січні 2025 року за допомогою телефонних інтерв’ю та онлайн-інтерв’ю. Участь у ньому взяли 1000 поляків віком від 18 до 29 років.

Останні опитування щодо війни в Україні

Раніше опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що кількість українців, які підтримують прямі переговори з РФ, стрімко зростає. Водночас 91% опитаних українців категорично не сприймають переговори США і Росії про припинення війни без участі України.

Водночас опитування команди проєкту Онух IBIF свідчить про те, що більшість українців схвалює діяльність Зеленського як президента. Зокрема 63% українців відповіли, що вони повністю, цілком або скоріше схвалюють його діяльність як президента.

Вас також можуть зацікавити новини: