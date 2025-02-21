Кількість українців, які підтримують прямі переговори з РФ, стрімко зростає - опитування

81% вважають реальним шляхом закінчення війни пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн.

64% опитаних українців підтримують прямі переговори з Росією. Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

91% опитаних українців категорично не сприймають переговори США і Росії про припинення війни без участі України.

Згідно з дослідженням, ця група українців також вважає, що нормалізація відносин між США і РФ має позитив насамперед для Росії і шкодить як Україні, так і Європейському Союзу.

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Водночас 64% громадян України підтримують прямі переговори Києва та Москви, і цей показник зростає в динаміці. Також повідомляється, що в січні 2024 року цей показник становив 38%.

81% вважають реальним шляхом закінчення війни пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн.

Як проводилося опитування

В опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Опитування проводилося 20-21 лютого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Можливість миру в Україні - думка Подоляка

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна із союзниками має два інструменти тиску на Росію. За його словами, перший інструмент - це економічний тиск та нафтове ембарго. Він додав, що другий інструмент - мілітаристський. Зокрема, йдеться про нарощування ракетних і дронових ударів по території Росії.

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