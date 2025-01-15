Під час повітряної тривоги польська авіація здійснювала моніторинг ситуації.

Повітряні Сили Польщі підняли у небо винищувачі через нову масовану атаку РФ по Україні 15 січня, адже під загрозою були і західні області. Про це заявили в Оперативному командуванні польських збройних сил.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування РСЗ задіяло всі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності", - зазначали у повідомленні під час повітряної тривоги в Україні.

У відомстві додали, що такі заходи спрямовані на забезпечення безпеки на тих територіях, які межують із загрозливими районами.

Відео дня

"Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - підкреслили у збройних силах країни.

Масований обстріл України 15 січня - що відомо

Як писав УНІАН, 15 січня російські окупанти вдарили по низці областей України під час масованої атаки. Вибухи були зафіксовані у Харкові, Вінницькій, Львівській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Також внаслідок масованої атаки у кількох областях запровадили аварійні відключення світла. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження.

Вас також можуть зацікавити новини: