У США вирішили відновити списані літаки F-14 Tomcat з пустелі Арізони

Легендарні F-14 Tomcat можуть знову піднятися в повітря через 20 років.

У США планують відновити польоти палубних винищувачів F-14 Tomcat у рамках програми передачі літаків авіаційному музею в штаті Алабама.

Як повідомляє видання The War Zone, ініціатива передбачена законопроектами S.4161 та супутнім документом у Палаті представників. Про просування проєкту, який отримав назву Maverick Act, також повідомили офіси сенатора Тіма Шиги та конгресмена Ейба Хамаде.

28 квітня Сенат США схвалив рішення щодо трьох літаків модифікації F-14D, які знаходяться на зберіганні на авіабазі Девіс-Монтан у штаті Арізона.

Згідно з ініціативою, для відновлення одного з літаків у льотний стан дозволяється використовувати надлишкові запасні частини, що знаходяться на складах ВМС США. Проект спрямований на збереження військово-морської спадщини країни та участь літака в авіашоу та пам'ятних заходах на території Сполучених Штатів.

F-14 Tomcat офіційно зняли з озброєння ВМС США у вересні 2006 року після 32 років експлуатації. Після цього американська влада посилила контроль над літаками та комплектуючими, що залишилися.

Більшу частину машин утилізували, щоб виключити можливість потрапляння деталей до Ірану, який залишається єдиним іноземним експлуатантом цих винищувачів.

Для передачі музею обрано три останні літаки версії F-14D з бортовими номерами 164341, 164602 і 159437. Зараз вони знаходяться на базі зберігання авіаційної техніки в пустелі Арізони.

Авторами законопроекту виступили сенатори Тім Шигі та Марк Келлі. Шигі раніше служив у підрозділах Navy SEAL, а Келлі був пілотом палубної авіації та астронавтом.

Сенат схвалив документ одноголосно, після чого його передали на розгляд Палати представників.

Фінансування транспортування, обслуговування та подальшої експлуатації літаків візьме на себе Комісія космічного та ракетного центру США. Законопроект також дозволяє залучати некомерційні організації для проведення відновлювальних робіт.

У документі окремо підкреслюється, що літаки не матимуть бойових можливостей. З них мають демонтувати системи застосування озброєння та інші військові компоненти.

Раніше з "кладовища літаків" в Арізоні повернули стратегічний бомбардувальник B-1B. Літак відремонтували та знову ввели в експлуатацію. Літак із серійним номером 86-0115, який раніше мав назву Rage ("Лють"), покинув авіабазу Тінкер в Оклахомі. Його відновлення зайняло майже два роки.

Також у США згадали про секретні випробування, які змінили уявлення про можливості авіації, але згодом були несправедливо забуті. Ці технічні показники досі не вдалося перевершити. Йдеться про досягнення експериментального безпілотного апарата X-43A, який 16 листопада 2004 року розвинув швидкість, що межує з фантастикою.

