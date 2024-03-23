Він зазначив, що таке використання буде найбільш ефективним.

Бельгія підтримує використання заморожених російських активів для відновлення України, але наразі важливіша зброя.

Про це завив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, пише Le Soir. За його словами, Євросоюз не зможе направити ці гроші на відновлення, якщо Україна програє війну, тому ефективніше "витратити ці кошти на постачання зброї".

За його словами, наразі основною є пропозиція Єврокомісії про використання 90% доходів від активів РФ на постачання зброї.

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Заморожені російські активи

Левова частка заморожених російських активів знаходиться в Бельгії в депозитарії Euroclear. Лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для ЗСУ та досягли попередньої домовленості.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, для закупівлі зброї для України через Європейський фонд миру. За його словами, 10%, які залишилися, будуть переведені до бюджету ЄС і витрачені для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

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