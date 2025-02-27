За її словами, гарантії безпеки для України мають бути реалізовані в контексті НАТО.

Справедливий і тривалий мир в Україні неможливий, якщо не надати Києву гарантій того, що Росія не здійснить нове вторгнення в країну. Таку заяву зробила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні після зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном в Римі.

"Необхідно докласти зусиль, щоб закласти основи для справедливого і тривалого миру в Україні, який настане лише в тому випадку, якщо Києву будуть надані адекватні гарантії безпеки, щоб переконатися, що це не повториться, і європейські нації, які відчувають загрозу, зможуть відчувати себе в безпеці", – наводить її слова ANSA.

За її словами, гарантії безпеки для України мають бути реалізовані в контексті НАТО.

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"Я вважаю, що це найкраща структура для гарантування миру, який не буде ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику, що Європа може знову впасти в драму війни. Інші рішення видаються мені більш складними і, відверто кажучи, менш ефективними", – констатувала Джорджа Мелоні.

Мир в Україні: ви могли це пропустити

Президент США Дональд Трамп, який ще нещодавно обіцяв покласти край російсько-українській війні за 24 години, вперше допустив, що йому не вдастся досягти миру між Україною та Росією. Водночас він акцентував, що зробить усе можливе, щоб укласти "найкращу угоду для обох сторін".

Тим часом Politico пише, що президент Франції Еммануель Макрон не зміг отримати конкретних запевнень від президента США Дональда Трампа щодо американських гарантій безпеки для України. І в Європі стурбовані цим фактом.

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