'Поганий мир' для України загрожує Європі наслідками на десятиліття, - президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна є одним із найсильніших гравців у сфері оборони в Європі.

Президент Чехії Петр Павел на відкритті міжнародної безпекової конференції GLOBSEC у Празі заявив, що "поганий мир" для України матиме наслідки для Європи на десятиліття, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, Україна не лише захищає Європу, а й змінює підхід Європи до ведення війни. Павел назвав Україну одним із найсильніших гравців у сфері оборони в Європі.

"Вона продемонструвала надзвичайну стійкість, здобула великий бойовий досвід і розвинула технологічні інновації", - зауважив президент Чехії.

Він підкреслив, що підтримка України не є благодійністю, а прямою інвестицією в європейську безпеку.

"Якщо Україна переможе – Європа буде безпечнішою. Якщо ж Україну змусити до поганого миру, ми всі відчуватимемо наслідки цього десятиліттями", - наголосив Павел.

На думку президента Чехії, в майбутніх конфліктах вирішальними будуть технології. Тому він вважає, що Європейський Союз і США не повинні конкурувати у сфері штучного інтелекту, а співпрацювати.

Павел зазначив, що Європа надто пізно усвідомила, наскільки швидким буде розвиток технологій, тому повинна суттєво прискорити інвестиції в науку й розробки.

Видання зазначило, що чеський президент згадав слова очільника Кремля Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що світ контролюватиме той, хто здійснить значний прорив у сфері штучного інтелекту.

Віе додав, що війни в Україні та на Близькому Сході показують, що технологічна перевага змінює правила гри.

"Якщо ми будемо конкурувати між собою в Європі або між Європою та США, то можемо програти Китаю та іншим конкурентам на глобальній арені", - попередив Павел.

На його думку, кожна війна пришвидшує технологічний прогрес та суспільні процеси – і війна в Україні не є винятком.

"Україна продемонструвала не лише рішучість і героїзм, а й неймовірну здатність адаптуватися, інновувати та змінюватися. Це те, що ми в Європі втратили через численні регуляції, необхідні в мирний час. Але під час конфлікту потрібно бути гнучкими й досягати результатів у максимально короткі терміни", - зазначив президент Чехії.

За його словами, НАТО та ЄС не є конкурентами, вони мають взаємно себе доповнювати в сфері безпеки.

"НАТО знає, які маршрути, порти, залізниці, мости та аеропорти є критично важливими для перекидання сил по всій Європі у разі кризи. ЄС має фінансові та регуляторні інструменти, які можуть допомогти модернізувати значну частину цієї інфраструктури", - поділився політик.

Він не відкидає, що до співпраці можуть бути залучені й партнери поза межами ЄС – Велика Британія, Канада чи Норвегія, які є ключовими для безпеки континенту.

"Їхня роль у логістиці, морській безпеці чи розвідці, а також у підтримці України – неоціненна", - наголосив Павел.

Раніше УНІАН повідомляв, що як зазначає Foreign Policy, Росія не захотіла поступитися у своїй вимозі повного контролю над українським Донбасом, а американська сторона виявилася нездатною або не бажала чинити тиск на Україну. Тому прогрес в переговорах виявився незначним. Тим часом Україна все більш відкрито і публічно висловлює невдоволення американським посередництвом, незважаючи на те, що її військові зусилля починають приносити результати у боротьбі з Росією. Видання констатує, що це налаштовує обидві сторони на ще більш затяжну війну.

Також ми писали, що британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що сигнали з Москви про те, що "СВО" нібито завершується, є добрим знаком. Він припускає, що тепер, коли Україна зміцнює свої позиції, президент України Володимир Зеленський не поспішатиме підписувати той варіант мирної угоди, який Путін пропонував минулого року. На думку британського полковника, ситуація за столом переговорів змінилася. де Бреттон-Гордон зауважив, що Україна перебуває у набагато вигіднішій позиції, ніж це було минулого року.

