Чехія відправила Україні дрони на основі перехопленого російського БпЛА

Новий дрон неможливо глушити завдяки оптичному волокну, і він на третину дешевший за інші моделі

Чеська компанія у співпраці з волонтерами відправила Україні FPV-дрони на оптоволокні, які створені на основі технологій із перехоплених російських БпЛА. Як повідомляє видання Idnes, новий чеський безпілотник вже прямує до України.

Зазначається, що новий дрон неможливо глушити завдяки оптичному волокну, і він на третину дешевший за інші моделі. Його назвали "Яном Жижкою" на честь відомого чеського полководця.

Чеська компанія створила цей дрон на основі російської технології. Українські військові передали волонтерам перехоплений безпілотник "Князь Вандал Новгородський", який працює на оптоволокні.

"Це був безпілотник, розроблений Науково-виробничим центром "Ушкуйник" у Новгороді. Машина з містичною назвою "Князь Вандал Новгородський" виявилася дуже корисною для росіян під час витіснення українців з Курської області. Це приклад того, куди зайшла війна за допомогою безпілотників за чотири роки", - пише видання.

У компанії розібрали БпЛА та на його основі створили "Яна Жижку". Майже все на ньому зроблено в Чехії: зелений каркас зі скловолокна, ніжки, надруковані на 3D-принтері, акумулятори та 25-кілометрові котушки оптичного волокна.

Росіяни модернізують техніку на фронті

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, російські окупанти можуть використовувати вантажівки ГАЗ-66 зі встановленою системою радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб прикрити інженерні системи дистанційного мінування (ІСДМ) типу "Земледелие" від атак безпілотників.

Аналітики зазначають, що вантажівка, окрім "основного" засобу РЕБ, який використовується для захисту ІСДМ "Земледелие", має також два модулі на даху, щоб боротися з дронами у похідному положенні. Для захисту кабіни використовуються антидронові сітки.

