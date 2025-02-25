Він допускає лише тимчасове припинення вогню.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко не вірить у повне завершення війни цьогоріч.

Про це він сказав ЗМІ на полях Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, повідомили Новини.LIVE.

"Чи може бути якесь перемир’я в світі того, що відбувається? Воно може бути. Чи це буде кінець війни? Точно ні", - зазначив нардеп.

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Однак Костенко допускає, що може бути тимчасове припинення вогню.

"І в нас одне буде питання, наскільки довго протримається це перемир’я, якщо воно буде. Тому що я сам людина, яка пережила десятки перемирій. Деякі з них були три дні, а деякі декілька хвилин, а деякі декілька секунд. І хоча в Києві в головах продовжувалось перемир’я і говорили про це ще декілька тижнів в ЗМІ, а ми там вже повним ходом рубалися в окопах і сміялись з цього. Тому може бути якесь припинення вогню, так би я назвав. Але точно воно буде не на довго", - сказав нардеп.

Він наголосив, що без реальних гарантій безпеки для України Росія ніколи не зупиниться.

"Тому що вона точно не досягла навіть мінімальних цілей тут, які вони поставили для себе", - зазначив Костенко.

Інші прогнози і заяви стосовно закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника ГУР МО Кирила Буданова, РФ наразі розуміє, що швидко досягти своєї стратегічної мети – захопити Україну - нереально. Армія країни-агресорки зараз хоча й рухається вперед, але цей рух не значний і недостатній для досягнення швидко стратегічної мети. Тому їй потрібна пауза, пояснив очільник розвідки.

За його словами, паузу росіяни використають для відновлення сил, роботи над помилками, спробують дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

23 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни в Україні у 2025 році можливе, проте для цього потрібно посилити санкції проти Росії та дати нашій країні гарантії безпеки, що унеможливить нову агресію РФ.

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