У Європі побоюються, що стратегія Трампа може спрацювати не так, як він того очікує.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським союзникам, що планує домогтися припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня 2025 року).

Деякі офіційні особи заявили, що темпи переговорів, які починаються цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США і Росії, виглядають амбітними і, можливо, нереалістичними, пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

"Досягти угоди до кінця цього року здається більш імовірним", - сказав один зі співрозмовників видання.

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Мирні переговори і стурбованість Європи

Президент США Дональд Трамп шокував європейських урядовців, коли міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що саме Європа нестиме відповідальність за гарантії безпеки та миротворчі сили для гарантування безпеки України. Сам Трамп, своєю чергою, вже встиг зателефонувати кремлівському диктатору.

"З боку це виглядає як політика умиротворення", - наголосив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген в інтерв'ю Bloomberg. Повідомляється, що обрана Сполученими Штатами стратегія стратегія може зіграти на руку Путіну.

Що ще відомо про процес закінчення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що з понеділка, 17 лютого, починається тиждень ключових подій для України. Зокрема, найвпливовіші лідери Європи зберуться в Парижі, щоб узгодити власні дії на тлі спроб президента США Дональда Трампа досягти швидкої угоди з Володимиром Путіним.

Крім того, Китай і Бразилія зробили заяву про закінчення війни в Україні. У МЗС Китаю наголосили, що Пекін готовий співпрацювати з бразильцями в різних сферах, зокрема "підтримувати ключову роль ООН і захищати законні права та інтереси країн Глобального Півдня".

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