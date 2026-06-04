'Ми не посередники': Рубіо відповів, на чиєму боці США у війні Росії проти України

Рубіо зазначив, що США тривалий час працювали над тим, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

США не бачать військового розв'язання війни в Україні. Однак досягнення миру шляхом переговорів зараз ускладнює небажання сторін йти на компроміси, особливо з боку Росії. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників.

"На жаль, до цього моменту жодна зі сторін, особливо російська, не проявила готовності піти на поступки, необхідні для миру", - сказав він.

Рубіо зазначив, що США довго працювали над тим, щоб посадити сторони за стіл переговорів. Він визнав, що ці зусилля не дали бажаного результату.

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Держсекретар додав, що США продовжать відігравати роль у досягненні миру. Також він зазначив, що Вашингтон уже обрав сторону в цій війні.

"Давайте будемо відвертими – ми не є неупередженими посередниками у цій війні. Ми не постачаємо зброю Росії. Ми постачаємо зброю тільки Україні. Ми не вводимо санкції проти України, тільки проти Росії. Тому ми явно зайняли чиюсь сторону", – заявив Рубіо.

Крім того, держсекретар підкреслив, що США продовжують продавати зброю Україні через програму PURL.

"Ми б хотіли, щоб це призвело до врегулювання шляхом переговорів. Зараз же перспективи щодо готовності будь-якої зі сторін піти на необхідні поступки для досягнення угоди не дуже хороші. Але ми готові, як я неодноразово заявляв обом сторонам, втрутитися і зіграти будь-яку можливу позитивну роль, щоб покласти край цій руйнівній війні, в якій спостерігається ескалація", – сказав Рубіо.

Проблема з переговорами про припинення війни

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Іран є питанням номер один для США, тоді як війна в Україні для Вашингтона відійшла на другий план. Він зазначив, що Україна "знаходиться в черзі цих воєн".

Зеленський підкреслив, що саме США – це та країна, яка може найсильніше підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни. Водночас він зазначив, що для України найкращим варіантом було б, щоб до переговорів були залучені як Вашингтон, так і Європа.

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