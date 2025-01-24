Прес-секретар МЗС заявила, що Китай продовжить сприяти мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами.

Китай вітає наміри президента США Дональда Трампа завершити "українську кризу". Про це сказала прессекретарка МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу, коментуючи заяву американського президента про те, що він очікує допомоги Китаю в завершенні війни в Україні.

Мао Нін заявила, що "діалог і переговори - єдиний життєздатний спосіб", завершення війни.

"Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання кризи. Китай продовжить сприяти мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами", - сказала вона.

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Водночас речниця китайського МЗС не підтвердила і не спростувала заяву Трампа про те, що він обговорював війну РФ проти України з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Що стосується української кризи, Китай відданий сприянню мирних переговорів, і ми готові підтримувати зв'язок з усіма сторонами", - повторила вона.

Трамп шукає шляхи завершення війни в Україні

Як писало WP, Володимир Путін не сприйняв усерйоз погрози Трампа щодо посилення економічних санкцій, оскільки вважає, що Росія має ресурси і сили, щоб продовжувати боротьбу ще щонайменше рік.

А видання Die Zeit писало, що з огляду на радикально протилежні погляди Києва і Москви президенту США навряд чи вдасться швидко зупинити війну, і будь-який формат післявоєнного миру має бути гарантований силою зброї.

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