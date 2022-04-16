Країни Заходу мають якнайшвидше постачати більше зброї до України.

У США зростає занепокоєння з приводу необхідності швидше постачати до українських військ більше боєприпасів, зокрема артилерійських, оскільки очікується, що важкі наземні бої проти російських підрозділів розгорнуться найближчими днями.

Про це пише CNN із посиланням на одного з американських чиновників.

Хоча США направляють Україні 18 155-мм буксируваних гаубиць і 40000 артилерійських снарядів у рамках нової допомоги в безпеці, оголошеної адміністрацією президента Джо Байдена цього тижня, навіть цю кількість можна використати протягом кількох днів, що підвищує ймовірність вичерпання українськими силами боєприпасів, сказав чиновник.

В ході деяких попередніх важких боїв українські війська за день здійснили до тисяч артилерійських пострілів, зазначив чиновник.

За його словами, США вважають, що ймовірна стратегія Росії полягає в тому, щоб перемістити зброю і війська на Схід України з їхніх нинішніх позицій на Півночі, а потім оточити та відрізати українські сили, які там знаходяться.

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі проводять щоденні телефонні дзвінки з колегами в регіоні, щоб спонукати їх якнайшвидше постачати більше зброї до України.

Раніше цього тижня Пентагон прийняв генеральних директорів восьми найбільших військових підрядників, щоб зрозуміти, як озброїти Україну швидше.

Обговорення за круглим столом під керівництвом заступника міністра оборони Кетлін Хікс було зосереджено на цілях Пентагону щодо продовження поставок зброї в Україну, а також можливості підтримувати боєготовність збройних сил США та оборону союзників.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post написало, що Росія направила США офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що поставки озброєння Україні "підливають масла" у "конфлікт". Росія погрожує США "непередбачуваними наслідками". Експерти припускають, що війська РФ можуть атакувати конвої НАТО.

У відповідь на це представник Держдепу Нед Прайс заявив, що ніщо не відрадить Сполучені Штати надавати Україні військову допомогу.

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