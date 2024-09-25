Зараз партнери можуть передавати хіба що нову зброю, яку ще потрібно виготовити.

Після 2,5 років війни в Україні у країн Заходу майже нічого не залишилося на складах, що можна було б передати Києву. Про це на нещодавньому з’їзді правлячої партії заявив державний секретар з питань збройних сил Міністерства оборони Великої Британії Люк Поллард, слова якого наводить The Times.

"Я думаю, що більшість західних країн подарували більшість наявних у них ресурсів для розгортання... тому ми бачимо, як формуються більші торгові відносини. Нам потрібно не тільки поповнити наші запаси, нам потрібні надійні постачання, щоб відправити до України для продовження боротьби", – заявив він, коментуючи необхідність збільшення виробництва нової зброї.

Джерела в українському оборонному відомстві раніше теж висловлювали свої побоювання, що у Великої Британії "нічого не залишиться", щоб передати.

Відео дня

Поллард сказав, що постачати Україні якомога більше зброї було "абсолютно правильно", додавши:

"Для цього ми вичерпали власні запаси".

Джон Гілі, міністр оборони, припустив, що в України також закінчуються війська, які можна відправити на захід для навчання.

У звіті Державного контрольно-ревізійного управління цього місяця було зазначено, що британські військові запаси були настільки схудлими, що уряд був змушений скоротити пожертвування Україні в середині минулого року. Міністерство оборони "різко скоротило" передачу військової техніки Києву в середині 2023 року після того, як дійшло висновку, що подальша передача летальної допомоги створить "неприйнятні ризики для військової готовності Великої Британії".

Загальна вартість матеріальних засобів, відправлених в Україну з британських запасів, становила 171,5 млн фунтів стерлінгів у період з 2021 по 2024 рік. Однак у цей період відбулося різке скорочення: з 130 млн фунтів стерлінгів у 2022-23 роках до лише 15,9 млн фунтів стерлінгів у 2023-24 роках.

Західна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, уряд Австралії може передати Україні понад півсотні своїх танків "Абрамс", які давно стоять на консервації. Зараз це питання обговорюється з адміністрацією президента США Джо Байдена.

Також ми розповідали, що Захід постачає ЗСУ несправні боєприпаси. Такі боєприпаси могли передчасно вибухати, що призводило до поранень особового складу та пошкодження гармат.

Вас також можуть зацікавити новини: