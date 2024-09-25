Після 2,5 років війни в Україні у країн Заходу майже нічого не залишилося на складах, що можна було б передати Києву. Про це на нещодавньому з’їзді правлячої партії заявив державний секретар з питань збройних сил Міністерства оборони Великої Британії Люк Поллард, слова якого наводить The Times.
"Я думаю, що більшість західних країн подарували більшість наявних у них ресурсів для розгортання... тому ми бачимо, як формуються більші торгові відносини. Нам потрібно не тільки поповнити наші запаси, нам потрібні надійні постачання, щоб відправити до України для продовження боротьби", – заявив він, коментуючи необхідність збільшення виробництва нової зброї.
Джерела в українському оборонному відомстві раніше теж висловлювали свої побоювання, що у Великої Британії "нічого не залишиться", щоб передати.
Поллард сказав, що постачати Україні якомога більше зброї було "абсолютно правильно", додавши:
"Для цього ми вичерпали власні запаси".
Джон Гілі, міністр оборони, припустив, що в України також закінчуються війська, які можна відправити на захід для навчання.
У звіті Державного контрольно-ревізійного управління цього місяця було зазначено, що британські військові запаси були настільки схудлими, що уряд був змушений скоротити пожертвування Україні в середині минулого року. Міністерство оборони "різко скоротило" передачу військової техніки Києву в середині 2023 року після того, як дійшло висновку, що подальша передача летальної допомоги створить "неприйнятні ризики для військової готовності Великої Британії".
Загальна вартість матеріальних засобів, відправлених в Україну з британських запасів, становила 171,5 млн фунтів стерлінгів у період з 2021 по 2024 рік. Однак у цей період відбулося різке скорочення: з 130 млн фунтів стерлінгів у 2022-23 роках до лише 15,9 млн фунтів стерлінгів у 2023-24 роках.
Західна допомога Україні: останні новини
Як писав УНІАН, уряд Австралії може передати Україні понад півсотні своїх танків "Абрамс", які давно стоять на консервації. Зараз це питання обговорюється з адміністрацією президента США Джо Байдена.
Також ми розповідали, що Захід постачає ЗСУ несправні боєприпаси. Такі боєприпаси могли передчасно вибухати, що призводило до поранень особового складу та пошкодження гармат.