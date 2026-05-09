Росія становить безпосередню загрозу для Європи, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія становить безпосередню загрозу для Європи. Про це пише Clash Report.

"Ми всі знаємо, що за останні роки ситуація з безпекою в Європі кардинально змінилася. Очевидно, що Росія становить для нас безпосередню загрозу", - сказав Мерц.

Канцлер Німеччини зазначив, що на тлі геополітичної невизначеності та зростаючих викликів у сфері безпеки на Німеччину лягає особлива відповідальність не тільки за своє власне майбутнє, а й за єдність Європи в цілому.

"Ми перетворимо нашу армію, Бундесвер, на найсильнішу регулярну армію збройних сил у Європі", - додав Мерц.

Мерц може взяти участь у переговорах з Путіним

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що канцлер Фрідріх Мерц може долучитися до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у тому випадку, якщо Москва буде готова по-справжньому погодитися на переговори про припинення війни проти України.

Вадефуль зазначив, що телефонна розмова Мерца і Путіна може відбутися в певний час. Також він заявив, що Німеччина не відкликатиме дипломатів з Києва після погроз Кремля завдати ракетних ударів по центру української столиці.

