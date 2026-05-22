Переговорний трек на чолі з США поступово вичерпується , - Сибіга

Україна виступає за те, що треба вийти на новий формат розмов з росіянами.

Наразі тристоронній переговорний формат з пошуку шляхів закінчення війни, який очолюють Сполучені Штати, стоїть на паузі. Проте, в межах цього формату поступово досягається рівень вичерпування можливості для обговорення, бо одні й ті ж питання розглядаються по кілька разів. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав під час ZOOM-брифінгу з журналістами.

"Я дійсно можу констатувати, і скажу, що це головний трек за американського лідерства зараз на паузі в силу різних обставин. І ситуація на Близькому сході й інші чинники. Ми зацікавлені у новій динаміці, в подальших контактах і діалозі, і у тому числі, на рівні переговорних груп. Але мої теж враження, що цей формат поступово досягає рівня вичерпання обговорень, які можливі на такому рівні. Часом так виходить, що обговорюються ті ж самі питання вже по декілька разів", - сказав Сибіга.

Водночас, глава МЗС переконаний, що треба вийти на новий формат розмов з російською стороною.

Відео дня

У цьому зв’язку, він перелічив два можливі напрямки.

Зокрема, по-перше, це активніша участь європейської сторони, Європейського Союзу.

"А друге, це зустріч на рівні президента Зеленського та Путіна. Ми вважаємо, що саме така зустріч може принести і конкретний результат, і додатковий навіть вже не прогрес, а додатковий імпульс для завершення війни. Саме для завершення війни", - заявив Сибіга.

Він зазначив, що з цією метою Україна зверталася до Туреччини та інших партнерів, аби посприяли до організації такої зустрічі.

"Ми готові до неї. Є пропозиції з українського боку. І ми зараз вважаємо, що це інтерес Росії - прийняти цю позицію", - заявив Сибіга.

Він зазначив, що Україна це пропонує, бо її підтримує увесь світ, і з врахуванням стану російської економіки, втрат російської армії на полі бою, і тих процесів, які відбуваються всередині Росії.

За його словами, час вже не працює на Росію, а навпаки.

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, з 28 лютого, від початку війни США та Ізраїля проти Ірану, представники президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, більше залучені до переговорів з Іраном. Відповідно, в тристоронньому форматі переговорів Україна-США-Росія активно зустрічі не проводяться.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна готова провести тристоронні переговори зі Сполученими Штатами і Росією в Швейцарії, ОАЕ, або Туреччинію Навіть називався варіант з Азербайджаном.

Також Україна вже давно чекає на приїзд представників Трампа, але цього не відбувається. Хоча в Москву Віткофф неодноразово навідувався.

Вас також можуть зацікавити новини: