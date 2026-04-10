Війна між США та Іраном відкрила вікно можливостей для України, і вона ним скористалася, – FP

Частина українського керівництва спочатку сприймала удари США по Ірану як потенційно вигідний фактор.

Війна між США та Іраном, розпочата адміністрацією Дональда Трампа понад місяць тому, на перший погляд виглядає як криза, яка відволікає увагу та військові ресурси від України. Однак ситуація набагато складніша: для Києва вона одночасно несе як ризики, так і потенційні вигоди, пише Foreign Policy.

Один із ключових факторів – роль Ірану у війні Росії проти України. Тегеран тривалий час постачав Москві ударні безпілотники, які стали важливим елементом російських атак. З цієї причини будь-який удар по іранській військовій інфраструктурі автоматично позначається і на можливостях Росії вести війну, йдеться в матеріалі.

Якщо можливості Ірану скорочуються, це може послабити один із каналів підтримки Кремля. І саме тому частина українського керівництва спочатку сприймала удари США по Ірану як потенційно вигідний фактор, пише видання.

Відео дня

Зв'язка Росія–Іран в останні роки стала важливим елементом війни. Іран забезпечував Росію дронами та технологіями, які дозволяли компенсувати власні обмеження. Відповідно, удари по Ірану створюють для Москви додаткові проблеми: зменшується доступ до технологій і комплектуючих, порушуються ланцюжки поставок, зростає тиск на союзників. Навіть якщо це не призводить до негайних наслідків на фронті, у довгостроковій перспективі такий фактор може послабити російські можливості, йдеться у публікації.

При цьому конфлікт на Близькому Сході вимагає величезної кількості ресурсів – насамперед систем ППО та ракет. І тут виникає ключова проблема: ті самі системи, які захищають Україну від російських атак, тепер потрібні для захисту американських баз і союзників від Ірану. Аналітики видання зазначають, що це може призвести до перерозподілу озброєння та зниження пріоритетності українського напрямку, зазначається в статті.

Крім того, війна з Іраном показала, наскільки серйозною загрозою залишаються дешеві ударні дрони – ті самі, з якими Україна бореться вже кілька років. І тут Київ опиняється в унікальній позиції: він накопичив реальний бойовий досвід проти масових дронових атак. На цьому тлі США та їхні союзники почали виявляти інтерес до українських технологій і тактики протидії безпілотникам. Йдеться про дешеві перехоплювачі, системи РЕБ, комбіновану ППО. Те, що раніше сприймалося як "локальний досвід", перетворюється на затребуваний експорт знань, пише видання.

Ще одним фактором є ситуація в США. Адміністрація Дональда Трампа прагне швидко завершувати зовнішні конфлікти або знижувати навантаження на економіку, однак війна з Іраном посилює тиск у цьому напрямку: чим більше фронтів – тим вища необхідність "закривати" один із них. Саме тому частина аналітиків вважає, що ситуація може підштовхнути Вашингтон до більш активного пошуку угоди щодо України. Однак такий сценарій не обов'язково вигідний Києву, якщо мова піде про компроміси, йдеться в публікації.

При цьому є ще один ефект, який працює проти України. Будь-яка ескалація на Близькому Сході призводить до зростання цін на нафту, а це безпосередньо збільшує доходи Росії. Таким чином, парадокс ситуації полягає в тому, що військовий аспект може послаблювати союзника Росії, економічний – навпаки, посилює саму Росію. І в довгостроковій перспективі саме енергетика може виявитися найбільш значущим фактором, повідомили в матеріалі.

Україна на тлі ескалації в Ірані – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські фахівці продемонстрували на Близькому Сході систему перехоплення іранських "Шахедів" і реактивних дронів. За словами Зеленського, мова йде не про навчальну місію, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба.

До цього Зеленський пояснив, чому вважає іранський режим ворожим. Він нагадав, що іранські дрони щодня допомагають Росії вбивати українців. Крім того, у 2020 році іранські військові збили український пасажирський літак, в результаті чого загинули 176 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: