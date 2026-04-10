Українці збивали перехоплювачами іранські 'Шахеди' на Близькому Сході, - Зеленський

Долучення України до захисту неба на Близькому Сході дало позитивні результати.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські спеціалісти в кількох країнах Близького Сходу продемонстрували, як українські зенітні перехоплювачі збивають іранські ударні дрони типу "Шахед". Були збиті навіть дрони з реактивними двигунами. Як передає кореспондент УНІАН, про це український лідер сказав під час зустрічі з журналістами.

"Ми направили на Близький Схід наших військових експертів, зокрема експертів із дронів-перехоплювачів та експертів із радіоелектронної боротьби. І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. І це, на мою думку, успіх", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, йдеться не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати.

"Так, вони збивали "шахеди". І це дуже добре. Тим країнам, які відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті", - уточнив президент.

На переконання Зеленського, все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні.

"Ми також збивали дрони з реактивними двигунами. Це дуже хороший сигнал, я думаю. Ми показали, що це працює. Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо, що українські професійні команди з протидії і збиття іранських ударних дронів типу "Шахед" відправились до Катару, ОАЕ і Саудівської Аравії.

Також Україна направила дрони та експертів для захисту американських баз у Йорданії.

28 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна укладає на 10 років угоди з арабськими країнами Близького Сходу про спільне виробництво зброї. Відповідні угоди підписано з Саудівською Аравією, Катаром і ОАЕ. Також глава держави домовився про забезпечення України дизельним пальним мінімум на рік.

Водночас, Україна може відправити більшу кількість спеціалістів до регіону Близького Сходу, якщо будуть досягнуті нові домовленості ще з рядом країн.

