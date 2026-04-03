'Я просив їх': Зеленський розповів про конфлікт України з Іраном

Зеленський пояснив, чому вважає Іран спільнком Росії у війні.

Президент України Володимир Зеленський розповів про стосунки України з Іраном та пояснив, чому вважає іранський режим ворожим.

"Ми пережили складні стосунки з Іраном, діалог з Іраном, з іранськими посадовцями. Ми пережили важкі часи і лише втрачали. Ми нічого їм не зробили", - зауважив президент.

Він нагадав про збиття Іраном українського літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року, внаслідок якого загинули 176 осіб.

"Вони збили наш літак, убили наших пасажирів та екіпаж. Вони цього не визнали та не пустили експертів", - зауважив президент.

А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іран почав передавати країні-загарбнику "шахеди", які вбивали мирних жителів.

"Я хотів покласти цьому край. Я попросив їх. Вони пообіцяли, що буде не більше однієї партії дронів, а насправді продовжували брехати і роздавати зброю. Ось чому я вважаю їх спільниками Росії", - підкреслив Зеленський.

Постпред Ірану в ООН заявив, що Україна є "активною учасницею у військовій агресії" проти країни. Причиною таких висновків в Ірані назвали визнання Україною того, що вона відправляє експертів на Близький Схід.

У свою чергу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав іранського представника брехуном. Він нагадав, що з 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран дав Росії. Водночас жоден український дрон ніколи не вражав Іран, акцентував представник міністерства.

Вас також можуть зацікавити новини: