Водночас, високий представник Євросоюзу сказав, що ЄС готовий допомогти усім біженцям, які прибуватимуть з України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що Путін використовує українських біженців як інструмент проти ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу після засідань Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн-членів спільноти.

"На даний момент нараховується 3,3 мільйонів біженців і потік продовжується. Я переконаний, що Путін використовує біженців як інструмент, як попередження, надсилаючи нам стільки, скільки вони зможуть. Вони не зруйнували транспортну інфраструктуру, вони лише руйнують міста для того, аби вселяти жах цивільним і змушувати їх втікати. Ми готові допомогти усім їм", - наголосив Боррель.

Він сказав, що це "симетричний тягар", оскільки деяким краінам-членам ЄС, які межують з Україною, доводиться стикатися з притоком біженців на передовій.

Також високий представник ЄС сказав, що сьогодні до зустрічі європейських міністрів долучився міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніколає Попеску, оскільки Молдова є однвєю з краін, на яку найбільше впливає російська агресія в Україні через наплив біженців.

"Сьогодні 30% дітей у Молдові - це діти з України, біженці з України. І освітня система перебуває під великим напруженням, але вони їх повністю інтегрують, дозволяючи їх продовжувати навчання. Вони потребують нашої підтримки. Ми надамо усю підтримку, яку вони потребують для того, аби відповісти на цю складну ситуацію", - наголосив Боррель.

Він додав, що в ЄС міністри колективно зобов'язалися посилити підтримку Молдови.

Як повідомляв УНІАН, у Єврокомісії занепокоєні, що через війну Росії проти України українські діти можуть стати жертвами торгівлі людьми.

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