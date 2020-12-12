Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона в суботу, 12 грудня, відновила наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар-Хцаберд в Нагірному Карабасі.
Відповідне повідомлення з'явилося на сайті вірменського Міністерства.
"Підрозділи армії оборони вживають адекватних заходів", - йдеться в повідомленні.
Як передавала «Радіо Свобода», раніше Армія оборони Карабаху повідомила, що Збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку, внаслідок чого троє військових нібито отримали поранення.
Армія оборони Карабаху також заявила, що спростовує поширену в Азербайджанських ЗМІ інформацію про нібито здійснену вірменськими силами збройну провокацію на Гадрутській ділянці, внаслідок якої був поранений Азербайджанський військовослужбовець.
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Війна в Нагірному Карабасі: що відомо
- Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинуватили одна одну у взаємних обстрілах, в результаті яких є загиблі. У Вірменії та невизнаній республіці Нагірний Карабах оголошено воєнний стан і загальна мобілізація.
- Азербайджан ввів воєнний стан з 28 вересня.
- Рада Безпеки ООН закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити бойові дії.
- У ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі. За умовами угоди, в зоні конфлікту будуть розміщені російські миротворці.
- Пізніше в ЗМІ з'явився повний текст угоди між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни в Нагірному Карабасі.
Нагірний Карабах: історія конфлікту
- Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.
- У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.
- У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.
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