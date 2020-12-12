Раніше Армія оборони Карабаху повідомила, що Збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона в суботу, 12 грудня, відновила наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар-Хцаберд в Нагірному Карабасі.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті вірменського Міністерства.

"Підрозділи армії оборони вживають адекватних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як передавала «Радіо Свобода», раніше Армія оборони Карабаху повідомила, що Збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку, внаслідок чого троє військових нібито отримали поранення.

Армія оборони Карабаху також заявила, що спростовує поширену в Азербайджанських ЗМІ інформацію про нібито здійснену вірменськими силами збройну провокацію на Гадрутській ділянці, внаслідок якої був поранений Азербайджанський військовослужбовець.

Читайте такожУ Вірменії поновилися протесті (фоторепортаж, відео)

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН