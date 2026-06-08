Для ЄС Тайвань став проблемою на 2 трильйони доларів, - Bloomberg

Європейська економіка, ймовірно, не витримає, якщо до війн в Україні і на Близькому Сході додасться конфлікт довкола Тайваню.

Напруження навколо Тайваню дедалі більше перетворюється на фактор ризику для Європейського Союзу, який може поринути у масштабну економічну кризу, якщо Китай таки спробує захопити острів. Про це пише Bloomberg.

Видання описує серію останніх інцидентів між Китаєм і Тайванем, коли китайські дрони чи кораблі поводилися агресивно поблизу острова. За розрахунками експертів, якщо справді розпочнеться війна, то найбільше від неї постраждає саме Європейський союз.

Аналітики Bloomberg вважають, що за найгіршого сценарію економіка ЄС зазнає збитків, еквівалентних приблизно 2 трильйонам доларів, протягом першого року. Наприклад, економіка Німеччини скоротиться приблизно на 14%, приблизно вдвічі більше, ніж економіка США чи Китаю.

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Як зазначає аналітик Марцін Єжевський, навіть проста блокада Тайваню з боку Китаю без прямого вторгнення стала би величезною кризою для Європи.

Головна причина цих драматичних наслідків полягає в тому, що Тайвань є виробником 60% найсучасніших логічних напівпровідників у світі, що робить його ключовим елементом в ланцюгах постачання будь-якого сучасного виробництва.

Хоча країн Європи по-різному сприймають ймовірність китайського вторгнення на Тайвань, все ж в Європі "колективно стурбовані" тим, що Тайвань може стати третьою точкою після України та Ірану, де спалахне наступний великий конфлікт.

Ситуація довкола Тайваню

Як писав УНІАН, наприкінці минулого тижня Китай оголосив про початок спеціальної морської операції у водах на схід від Тайваню, заявивши, що її метою є посилення контролю за судноплавством, дотримання морського законодавства та захист національних інтересів країни.

До операції залучено морські служби провінцій Фуцзянь, Гуандун і Східно-Китайського моря для розширення можливостей патрулювання та контролю руху суден у стратегічних районах.

Рішення Пекіна стало реакцією на початок переговорів Японії та Філіппін щодо делімітації морських кордонів у регіоні, які Китай вважає такими, що зачіпають його територіальні претензії.

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