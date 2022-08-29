Головний дипломат ЄС повторив, що виступає проти припинення видачі віз всім росіянам.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу навряд чи одностайно підтримають заборону на видачу віз всім росіянам.

Про це головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у коментарі австрійському телеканалу ORF.

"Я не думаю, що припинення відносин з цивільним населенням Росії допоможе. І я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність", – сказав Боррель.

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Водночас умови для отримання віз, на його думку, мають бути переглянуті.

"Я думаю, що ми повинні переглянути спосіб отримання віз деякими росіянами, олігархами. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не за припинення видачі віз всім росіянам", - додав голова зовнішньополітичного відомства ЄС

Нагадаємо, голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель і раніше виступав проти пропозиції заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ.

Financial Times з посиланням джерела повідомляла, що міністри закордонних справ Євросоюзу підтримали зупинення дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, щоб обмежити кількість виданих віз росіянам.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що серед країн-членів Європейського Союзу є різні думки з приводу можливої заборони видачі віз російським громадянам.

Також стало відомо, що Франція і Німеччина виступають проти введення повної заборони на видачі віз ЄС громадянам Росії.

П'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону.

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