ЄС не наважується на візовий бан для росіян: Боррель заявив, що немає одностайної підтримки / фото УНІАН

Міністри закордонних справ Європейського Союзу навряд чи одностайно підтримають заборону на видачу віз всім росіянам.

Про це головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у коментарі австрійському телеканалу ORF.

"Я не думаю, що припинення відносин з цивільним населенням Росії допоможе. І я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність", – сказав Боррель.

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Водночас умови для отримання віз, на його думку, мають бути переглянуті.

"Я думаю, що ми повинні переглянути спосіб отримання віз деякими росіянами, олігархами. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не за припинення видачі віз всім росіянам", - додав голова зовнішньополітичного відомства ЄС

Нагадаємо, голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель і раніше виступав проти пропозиції заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ.

Financial Times з посиланням джерела повідомляла, що міністри закордонних справ Євросоюзу підтримали зупинення дії угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, щоб обмежити кількість виданих віз росіянам.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що серед країн-членів Європейського Союзу є різні думки з приводу можливої заборони видачі віз російським громадянам.

Також стало відомо, що Франція і Німеччина виступають проти введення повної заборони на видачі віз ЄС громадянам Росії.

П'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону.

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