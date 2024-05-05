Після Франції Сі вирушить до Росії, Сербії та Угорщини.

Президент Франції Еммануель Макрон, імовірно, обговорить з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час його візиту до Парижа скорочення торговельного дисбалансу і використання свого впливу на Росію у зв'язку з війною в Україні.

Видання Reuters пише, що надії Макрона навряд чи будуть легко здійсненними в період загострення торговельних суперечок між Європою і Китаєм.

Франція підтримує розслідування Європейського союзу щодо експорту китайських електромобілів, а в січні Пекін розпочав розслідування щодо імпорту бренді, здебільшого французького виробництва, і цей крок широко розглядають як відповідь на посилення перевірок з боку ЄС. При цьому ставлення 27 членів ЄС, зокрема Франції та Німеччини, до Китаю розділилося.

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За словами джерел, канцлер Німеччини Олаф Шольц не приєднається до Макрона і Сі в Парижі через раніше взяті на себе зобов'язання.

"У Європі немає єдиної думки з цього питання, тому що деякі гравці, як і раніше, розглядають Китай як ринок можливостей", - сказав Макрон. "Ці розбіжності можуть підірвати здатність ЄС впливати на азіатського гіганта".

Франція також спробує домогтися прогресу у відкритті китайського ринку для свого сільськогосподарського експорту і вирішити питання, пов'язані із занепокоєнням французької косметичної промисловості з приводу прав інтелектуальної власності.

Франція прагне підштовхнути Китай до того, щоб змусити Москву припинити війну проти України, але поки що в цьому питанні мало що вдалося зробити.

"Якщо китайці прагнуть до поглиблення відносин з європейськими партнерами, дуже важливо, щоб вони почули нашу точку зору і почали сприймати її всерйоз", - заявило джерело в дипломатичних колах.

Після візиту до Франції Сі вирушить до Росії, Сербії та Угорщини.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи - що відомо

Видання Bloomberg повідомило, що президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Європу вперше приблизно за п'ять років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом з низки питань, зокрема з питань торгівлі, звинувачень у шпигунстві та підтримки Росії.

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