Засуджений разом зі спільниками шантажували не менше 74 жінок.

Південнокорейський суд засудив до 40 років в'язниці власника порночатов в Telegram, 25-річного Чо Джу Біна.

Читайте такожЗастрелили та спалили тіло "для боротьби з коронавірусом": Південна Корея звинуватила КНДР у вбивстві чиновника (відео)Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що засуджений разом зі спільниками шантажували не менше 74 жінок, 16 з яких були неповнолітніми

Їх чати Nth Rooms («Енні кімнати») відвідували не менше 10 тисяч осіб, і деякі платили за доступ до 1,2 тисячі доларів.

Дівчат змушували знімати інтимні відео, які часом містили сцени жорстокості.

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Всього у справі затримали 124 підозрюваних.

Чотирьох дорослих спільників Чо суд засудив до тюремних термінів від семи до 15 років, і одного 16-річного підлітка – до 10 років.

Сам Чо Джу Бін вибачився перед всіма, кого образив, і подякував за те, що його зупинили.

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Автор: УНІАН