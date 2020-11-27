Південнокорейський суд засудив до 40 років в'язниці власника порночатов в Telegram, 25-річного Чо Джу Біна.
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Зазначається, що засуджений разом зі спільниками шантажували не менше 74 жінок, 16 з яких були неповнолітніми
Їх чати Nth Rooms («Енні кімнати») відвідували не менше 10 тисяч осіб, і деякі платили за доступ до 1,2 тисячі доларів.
Дівчат змушували знімати інтимні відео, які часом містили сцени жорстокості.
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Всього у справі затримали 124 підозрюваних.
Чотирьох дорослих спільників Чо суд засудив до тюремних термінів від семи до 15 років, і одного 16-річного підлітка – до 10 років.
Сам Чо Джу Бін вибачився перед всіма, кого образив, і подякував за те, що його зупинили.
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